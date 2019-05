Romeva en el pleno del Senado: un vídeo subido a Twitter y un abrazo a su mujer aprovechando una salida al baño

Actualizado 21/05/2019 12:38:27 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El senador de ERC Raül Romeva, único de los independentistas presos que ha obtenido escaño en la Cámara Alta, ha aprovechado su presencia en el Pleno del Senado para expresar su determinación de caminar "hacia la libertad y la república" en un vídeo subido a Twitter por su mujer, la candidata de ERC a las europeas Diana Riba.

Romeva, que ha entrado en el antiguo salón de plenos de la Cámara Alta entre aplausos de su grupo, ha podido ver a su mujer aprovechando una salida al baño. Escoltado por un policía de paisano, a la salida le esperaba Riba y se ha visto como ambos se abrazaban y mantenían una breve conversación sobre asuntos familiares. "Le han escoltado hasta el baño, aquí no hay ventanas, no se va a escapar", ha dicho ella a los periodistas.

Raül: "Som polítics, fem política, i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta, però no només l'acta. Gràcies a totes i tots per l'estima. Endavant!" pic.twitter.com/yGlKpckunw