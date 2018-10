De Rosa hace balance de las víctimas de la violencia de género y asegura que las mujeres "deben denunciar"

Actualizado 25/11/2007 16:42:04 CET

VALENCIA, 25 Nov.

El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, explicó que, desde principios de año hasta el día de hoy, 10 mujeres han muerto víctimas de la violencia de género en la Comunitat Valenciana, y aseguró que "la mujer debe de denunciar", citando el lema de la nueva campaña de la Conselleria de Justicia, 'Quien denuncia vive, quien maltrata paga'.

De Rosa realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que presentó el concierto que la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo dará a las 19.30 horas de hoy en el Palau de la Música de Valencia con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante la comparecencia, el conseller estuvo acompañado por la directora de orquesta, Mercedes Padilla, y por el trompetista solista, José María Ortí.

Además, el conseller hizo balance de los datos relacionados con las víctimas de la violencia de género. Desde principios de 2007 hasta hoy, han fallecido en la Comunitat Valenciana 10 mujeres, mientras que seis murieron en el mismo periodo en 2006. De ellas, seis fallecieron en la provincia de Alicante, dos en Valencia, y otras dos en Castellón.

En cuanto a la edad de las víctimas, de Rosa destacó que la menor tenía 19 años y la mayor 45 y añadió que "no es un problema de las mujeres con mayor edad", sino que "esta afectando a todas las franjas". Además, incidió en que las nuevas generaciones "están reflejando la misma tendencia que hace unos años".

Con respecto a la nacionalidad de las víctimas, explicó que la mitad de las mujeres afectadas eran españolas, y la otra mitad procedían de otros países. De las foráneas, el 30% procedían de Rumania, el 10% de países de fuera de la Unión Europea, y el 10% restante de Marruecos.

Por otra parte, el conseller advirtió de que la sociedad considera que la este tipo de violencia "afecta a mujeres de bajo estrato social, sin trabajo", sin embargo, apuntó que aunque el 100% de las víctimas tenían trabajo, no cualificado, "tenían cierta independencia económica". Además, señaló que "todas las mujeres están en riesgo, independientemente de su nacionalidad, de su edad o de su estatus económico".

Otro de los datos que ofreció el conseller es que el 70 por ciento de las víctimas había sufrido previamente malos tratos. Por ello, remarcó que las mujeres maltratadas "han de denunciar" por ellas mismas y "por sus hijos", porque se ha acreditado que los hijos de padres maltratadores "tienen un riesgo alto de copiar el rol que han visto en casa".

Según dijo, también hay que denunciar "por el resto de mujeres", y explicó que "si hay una mujer que ha roto con un maltratador, se ha salvado, pero si no denuncia va a poner en peligro a otras mujeres".

En cuanto al perfil del agresor, de los 10 asesinos, ocho tenían entre 15 y 54 años, uno era mayor de 55 años y del otro se desconoce la edad. De Rosa declaró al respecto que "no es una actuación de personas mayores o incultas", sino que los agresores "son así" porque "llevan internamente la tendencia a la agresión".

Además, quiso advertir "a todo el sistema de educación de España", que "el modelo del agresor muchas veces es copiado por los niños en el colegio". También afirmó que "deberían potenciarse asignaturas que hablen de los valores comunes de todos los ciudadanos".

Según explicó el conseller, tras cometer el crimen, uno de los agresores logró huir y nueve fueron detenidos y puestos a disposición judicial. De ellos, cinco fueron arrestados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, tres se entregaron voluntariamente y uno intentó suicidarse.

En este sentido, indicó que "hay que transmitir al agresor que su futuro es estar en prisión, y desde la Generalitat se va a instar al cumplimiento íntegro de las penas por parte de los agresores y asesinos".

Respecto a la vinculación del asesino con la víctima, un 30% eran ex conyuges, ex novios un 20% y ex convivientes un 20%. En este sentido, de Rosa declaró que "la situación más complicada para una mujer es el momento en que decide poner fin a la relación, por eso el mensaje es 'Pon fin a la relación y protégete', confía en la justicia". De la misma manera, lanzó el mensaje de 'Cierra tu casa y tu vida para siempre al agresor', ya que la mitad de los asesinatos se cometió en el domicilio de las víctimas.

De Rosa indicó que la Conselleria de Justicia "tiene capacidad de personarse como acusación popular en todos los procedimientos en los que haya una víctima que ayudar".

También destacó la labor de los Centros Mujer 24 Horas, que en 10 años han dado ayuda directa a 21.588 mujeres y han atendido por teléfono a 264.871 mujeres, de las cuales, un 40% denunció a su agresor. En cuanto a las telealarmas, 197 mujeres han optado por este sistema de protección y 26.789 mujeres acudieron a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito.

Por otra parte, el conseller habló de las medidas que la Generalitat tomará para combatir el maltrato a las mujeres, como la Ley de Prevención de la Violencia, la creación de una casa de acogida por cada provincia o un centro integral para mujeres con alto riesgo.