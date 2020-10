Rufián celebra la absolución de Trapero: Fue "una persona decente" que decidió "no apalear" a quienes votaron el 1-O

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra en 2017, fue "una persona decente que decidió no apalear al pueblo de Cataluña por ir a votar" en el referéndum independentista convocado el 1 de octubre de aquel año.

Así ha respondido durante una rueda de prensa en el Congreso, cuando se le ha pedido una valoración sobre la sentencia del Tribunal Supremo con la que se ha absuelto a Trapero por considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración de aquella convocatoria ilegal.

"Lo del Poder Judicial en este país es un vodevil", ha dicho, incidiendo en que "en el futuro costará mucho explicar la condena" a los dirigentes independentistas que siguen en la cárcel, entre ellos, el líder de su partido, Oriol Junqueras.

"Trapero no era independentista, me da igual, era demócrata y fue una persona decente que decidió no apalear al pueblo de Cataluña por ir a votar y creo que fue bastante transversal", ha comentado el portavoz de ERC.