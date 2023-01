Rufián recrimina a Sánchez que vaya de "Che con corbata en Davos" pero no impulse medidas "valientes" en España

Bildu le avisa de que a las derechas se las gana "avanzando, no resistiendo" y le exige que cumpla sus compromisos pendientes

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recriminado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se presentara en el Foro Económico de Davos como si fuera "el Che Guevara con corbata" pero después no se atreva a adoptar medidas "valientes" en España y le ha avisado de que una "excesiva prudencia en lo social" le puede costar la Moncloa.

"Presidente, no le echará de Moncloa un exceso de valentía en lo nacional, indultar a unos presos políticos, reformar delitos anacrónicos del Código Penal o manifestaciones ultras; le puede llegar a echar un exceso de prudencia en lo social", le ha espetado durante el debate en el Congreso.

Por todo ello, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a aprovechar los meses que restan de legislatura para hacer "cuanto" deben hacer porque no se sabe si habrá una segunda oportunidad para un gobierno de coalición progresista.

TOPAR PRECIOS Y SUBIR EL SMI

Así, le ha pedido que se centre en medidas para "paliar lo que realmente le importa a la gente", es decir, "lo dura que se está poniendo la vida", incidiendo en que puede haber bajado el precio de la luz o la gasolina pero que "vivir y comer" ha aumentado casi un 50%.

En este contexto, le ha instado a topar los precios de los alimentos, a gravar los beneficios de los supermercados, porque bajar el IVA sin hacer también esto sólo sirve para que el Estado no pueda recaudar y los beneficios de las grandes superficies aumenten.

También ha demandando la subida del salario mínimo hasta los 1.100 euros, "diga lo que diga la CEOE". En este punto ha lamentado que ahora que se opone a las medidas del Gobierno el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya no sea el "camarada Garamendi" como, a su juicio, sí lo fue para la aprobación de la reforma laboral.

Además, Rufián ha vuelto a exigir una reforma fiscal para que los ricos paguen más impuestos y la aprobación de la Ley de Vivienda para topar precios del alquiler, dejar que sean los territorios los que identifiquen las zonas tensionadas y no se haga desde "el despacho de un ministerio" y para que "no haya propietarios que crean que en lugar de inquilinos tienen esclavos".

UN ASALTO AL CONGRESO ES CUESTIÓN DE TIEMPO

El portavoz de ERC ha reservado también una parte de su discurso a las "amenazas" que se ciernen sobre la democracia y ha avisado de que es "cuestión de tiempo" que en España se produzca "un asalto al Congreso, al Senado o a cualquier cámara parlamentaria".

"La democracia necesita de buenos ganadores, pero sobre todo, de buenos perdedores y la derecha ha demostrado que, tenga la bandera que tenga jamás sabe perder y creen que los países son suyos", ha añadido, antes de criticar "el ataque de las derechas al derecho al aborto". "Son neoliberales en lo económico y feudales en lo social", ha apostillado.

También ha pedido a Sánchez que "predique con el ejemplo de Davos" la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, no sin afearle la "letra pequeña" de su discurso. "Grandes palabras, tímidos hechos" se ha quejado, denunciando la negativa del Gobierno a poner fin a la "enorme evasión fiscal" de las empresas o que no haya optado por hacer "permanentes" las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania.

Por eso, ha reclamado al presidente del Gobierno que proponga, "o al menos no impida, nuevas decisiones de calado" destinadas a la "transformación social, económica y territorial" del país.

LEY MORDAZA, VIVIENDA Y PENSIONES

"Así se gana a derecha y la ultraderecha, avanzando, no resistiendo", ha apostillado, recordando que la legislatura está ya en "plazo de descuento" y el Gobierno aún tiene "varias asignaturas pendientes" que el propio PSOE se comprometió a poner en marcha como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza', la ley de vivienda o la eficiencia de las pensiones.

Sobre la primera, ha dejado claro que Bildu no apoyará una "ley mordaza 2.0" que no derogue la del PP y ha acusado al PSOE de no querer "tocar ni una coma" de sus artículos más lesivos. "No seremos cómplices porque, como ustedes, nos comprometimos a terminar con la ley. Nosotros mantendremos nuestra palabra ¿por qué han renunciado ustedes a cumplir con la suya?", ha preguntado a Sánchez.

También ha dejado claro que Bildu no aceptará que se amplíe hasta los 30 años el periodo de cómputo de las pensiones y ha pedido al Gobierno que "rectifique" si quiere negociar. Y, respecto a la Ley de Vivienda, se ha mostrado dispuesta a seguir trabajando para pactar una norma que regule los alquileres, impida los desahucios, incluya medias contra los grandes tenedores y ayudas a los inquilinos.