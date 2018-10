Sáenz de Santamaría anuncia "oposición firme y constructiva" e "insistirá" en acuerdos que el PSOE "no ha aceptado"

Actualizado 31/03/2008 16:13:59 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció hoy que su Grupo Parlamentario ejercerá en la próxima legislatura una "oposición firme y constructiva, responsable y sólida, pegada a la calle, a la gente, a sus problemas y necesidades", y añadió que seguirá "insistiendo" en la línea que, según dijo, mantuvo el PP en la pasada legislatura, buscar acuerdos que el PSOE "no ha aceptado".

Agregó que espera una "relación de diálogo sereno, pero serio" con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, con el que tiene interés en reunirse. "Espero que sea una relación, confío en ello y creo que será así, fluida y responsable", dijo, para reiterar que el PP desea alcanzar acuerdos que en la pasada legislatura no fueron posibles, como en la lucha antiterrorista. "El PP lo ha intentado pero el PSOE no lo ha aceptado y seguiremos insistiendo en esa línea", afirmó.

Estas fueron las primeras declaraciones de Sáenz de Santamaría tras conocerse su designación por la Junta Directiva del PP, a propuesta de Mariano Rajoy, como jefa de filas en el Congreso de los Diputados. Tras el agradecimiento a su partido por la confianza y el compromiso de que trabajará "para no defraudarla", la dirigente 'popular' no quiso desvelar cuándo ni cómo le comunicó el presidente del PP que la había elegido y se limitó a decir que fue "con el tiempo suficiente" y que ya han "empezado a trabajar".

Sáenz de Santamaría no aclaró tampoco qué votará su partido ni en la investidura del nuevo presidente del Gobierno ni en la elección del presidente del Congreso y comunicó que la decisión se conocerá tras la reunión mañana del Grupo Parlamentario, previa a la sesión de constitución de la Cámara Baja. Sí aseguró que ya está trabajando por encargo de Rajoy en la sesión de investidura y en las iniciativas que presentará el partido "en los primeros días" de la legislatura. No confirmó si una de estas será la retirada del permiso que la Cámara dio al Gobierno para negociar con ETA, aunque insistió en que la postura del PP sobre este tema no ha variado y que el objetivo de su partido es "privar a ETA de cualquier esperanza de que vaya a a obtener cualquiera de sus fines".

La nueva portavoz parlamentaria situó también entre los primeros encargos de Rajoy los de carácter "interno y de organización", por ejemplo, del Grupo Parlamentario. Señaló que trabaja para que el funcionamiento interno sea "muy dinámico" y con la convicción de que los cargos elegidos tienen que estar "al servicio" de los 154 diputados del PP. Sáenz de Santamaría insistió en esta idea de que todos los ocupantes de los escaños del partido "tendrán tareas" y "protagonismo" y en que todos ellos podrán llegar "hasta donde quieran".

Respecto a sí misma, a su futuro dentro de la organización interna del PP, en la que se ha encargado de la secretaría de Política Autonómica y Local, Sáenz de Santamaría no respondió a si formará parte de la candidatura de Rajoy a la presidencia del partido. "Ahora, lo que corresponde es trabajar en esta tarea y el presidente de mi partido sabe que este trabajo es al que me voy a dedicar en cuerpo y alma", concluyó.