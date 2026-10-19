Sáenz de Tejada niega haber perseguido en coche a la jueza que investigó al hermano de Sánchez: "Me encontraba a 450 km"

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado en el 'caso Leire Díez', ha negado que persiguiera a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma --la que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno-- después de que ella declarara como perjudicada en la Audiencia Nacional, porque estaba "a 450 kilómetros".

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el investigado señala que el pasado 8 de octubre, a las horas de lo denunciado, se encontraba en Uceda (Guadalajara).

"Es evidente que no pude llegar al lugar señalado en la denuncia", señala Sáenz de Tejada, que afirma que estuvo "todo el día" en ese emplazamiento: "Me encontraba a 450 kilómetros de distancia, con tres testigos y estando geolocalizado".

Según el exjuez, pasó el día completo en casa de su hermana, que se encuentra a "unas 4 horas y media del lugar señalado por Biedma ante la Policía Nacional.

Y agrega que ese mismo día grabó un vídeo en una habitación de la casa de su hermana y que todos sus dispositivos móviles y ordenador portátil "pueden ser geolocalizados en dicho lugar" esa jornada.

Sáenz de Tejada asegura que con este escrito "acredita" lo "incierto" de la denuncia presentada por la juez de Badajoz, a la que critica que denunciar "los supuestos hechos tan graves e intimidatorios cinco días después de sucedidos".

Asimismo, apunta que "la supuesta identificación la realiza su hija menor de edad" y que, "yendo la denunciante en el coche, no pudo ni ella ni ningún acompañante recoger la matrícula ni dato alguno del coche, ni identificar a nadie pesar de ponerse en paralelo".

Biedma denunció ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura que los hechos habrían ocurrido sobre las 19.15 horas del 8 de octubre, el mismo día que declaró como perjudicada ante el magistrado Santiago Pedraz.

Según la denuncia, iba conduciendo de camino a su casa de Badajoz desde el aeropuerto de Talavera de la Real, en compañía de sus hijas, cuando una de ellas le avisó de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo.

El coche, de acuerdo a la denuncia, "iba ocupado por Sáenz de Tejada" y la jueza indicó a la Policía que "desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento" de que "iba a realizar ese trayecto en ese momento", por lo que teme que "pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo".