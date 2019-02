Sánchez en alusión al Rey: "No hay democracia sin ley, pero no puede haber ley que ahogue la democracia"

Publicado 21/02/2019 19:22:23 CET

El líder de ANC dice que no cree que la respuesta al conflicto catalán pase por la decisión que adopte el Tribunal Supremo

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en prisión preventiva Jordi Sánchez ha manifestado este jueves al término de su declaración en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo que "es cierto que no hay democracia sin ley, pero no puede haber una ley que ahogue a las democracia para no permitir unos derechos ciudadanos".

Así lo ha manifestado Sánchez a preguntas de su abogado, Jordi Pina, después de que el presidente catalán, Quim Torra, dijese la semana pasada que "la democracia está por encima de cualquier ley", tras lo cual el Rey Felipe VI remarcó que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia".

En el último tramo de su declaración, que se ha prolongado durante más de cinco horas consumiendo toda la jornada del juicio de este jueves, Pina ha preguntado a su cliente si su intervención durante dicha jornada podría resumirse "en lo que hizo cualquier ciudadano", que podría ser él mismo, como arengar a la ciudadanía y a sus amigos para animarles a votar.

Sánchez ha contestado que la ciudadanía está convencida de que el camino "no pasa por las soluciones que este tribunal pueda dar, sino por el diálogo y el acuerdo".

Seguidamente, ha utilizado sus últimas palabras para defender el derecho de autodeterminación como "derecho político" y ha añadido que el hecho de que no esté reconocido de forma explícita en la Constitución "no lo convierte en inconstitucional" cuando además se recoge en tratados constitucionales.

También ha afirmado sobre el referéndum que si la convocatoria había sido suspendida por el Tribunal Constitucional no había que temer "a un acto cívico de ciudadanos", teniendo además en cuenta que la convocatoria de este tipo de consultas había sido destipificada como delictiva en el Código Penal.

La declaración de Sánchez por la tarde, que se reanudó tras dos horas de pausa para comida, comenzó con el visionado de fotografías que reflejaban el estado de los seis vehículos que resultaron destrozados durante la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía.

En este punto Sánchez ha condenado de forma rotunda dichos daños ha lamentado que se produjeran durante una manifestación que, a su juicio, fue pacífica y cívica. Más tarde, apuntó que la protesta no obligó siquiera el cierre de comercios de los alrededores.

UNA CANCIÓN DE LA TRINCA

Después intervino la abogada del presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, quien pese al rechazo expresado de forma reiterada por el presidente del Tribunal logró que se visionaran unos minutos de un programa de TV3 sobre dicha protesta, así como grabaciones de la puerta de entrada de la Consejería.

Comentando dichas imágenes en otro momento del interrogatorio, Sánchez se ha referido a una de las canciones que se corearon en dicha ocasión, 'Passi-ho bé' de la trinca, a la que se recurre en fiestas populares y tiene un sentido de despedida que puede traducirse como "que vaya bien".

El interrogatorio llevado a cabo por la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha incidido en los mismos puntos que el de la Fiscalía durante la sesión de la mañana, mientras que el de su abogado ha servido para puntualizar algunos aspectos, como lo "incomprensible" según Sánchez, del hecho de que pese a la alta concentración de personas el 20-S frente a la Consejería la Guardia Civil no optara por meter los vehículos en un parking situado junto al edificio oficial.