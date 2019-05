Sánchez avisa: el avance de España será menos rotundo sin ayuntamientos ni CCAA socialistas

Actualizado 20/05/2019 15:22:28 CET

Avisa de que la amenaza de que las tres derechas sumen es "más real" en estos comicios municipales y autonómicos

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, ha advertido este lunes de que el avance de España será menos "rotundo" sin ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernadas por socialistas que crean, al igual que el Ejecutivo español, en las políticas públicas.

En un mitin en el centro de Santander para arropar a los candidatos del PSOE a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, y a la alcaldía de Santander, Pedro Casares, Sánchez ha pedido la misma movilización que el pasado 28 de abril para el domingo próximo, cuando se celebran elecciones municipales y europeas en todo el país y autonómicas (salvo en Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana).

Ante unas 700 personas, según cálculos policiales, que le escuchaban congregados en la peatonal calle Burgos, Sánchez ha pedido no conformarse con haber sacado el 28 de abril la "tarjeta roja" a las derechas que proponían "involución, corrupción y recortes", porque el avance por el que votó una mayoría de españoles en las generales puede no ser tan rotundo si el 26 de mayo los socialistas no consiguen gobernar en ayuntamientos y CCAA.

El líder socialista ha explicado que su futuro gobierno requerirá la colaboración de gobiernos municipales y autonómicos para poner en marcha el mayor parque de vivienda pública, tanto en venta como en alquiler, para los jóvenes; pero también para impulsar el sistema público de atención a la dependencia y para apostar por la sanidad y educación públicas.

De hecho, ha alertado de que en estos comicios del domingo la amenaza de que las tres derechas sumen "es más real" que el 28 de abril debido a que la proporcionalidad que ofrece el sistema electoral se ajusta más en cada territorio y se desaprovecha menos voto.

Por eso, ha hecho un llamamiento a "no dejar la faena a medias" el próximo 26 de mayo, al tiempo que ha recordado algunos de los compromisos que él mismo adquirió en la campaña de las pasadas generales, como incluir la salud bucodental entre las prestaciones de la sanidad pública, al menos para los jóvenes menos favorecidos; o eliminar el copago farmacéutico, lo que ha sido recibido con aplausos entre el público que le escuchaba.

Como viene haciendo en todos sus mítines de esta campaña electoral, Sánchez ha dedicado un recuerdo al legado que deja el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, exlíder del PSOE y exvicepresidente del Gobierno oriundo de Cantabria.

Esta tarde, Sánchez seguirá haciendo campaña en Oviedo, donde dará un paseo como ha hecho este lunes en Santander de manera previa al mitin, y después participará en otro acto electoral en Gijón.