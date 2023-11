Sánchez se burla de Feijóo por decir que no es presidente porque no quiere y este replica que "no se vende"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El líder del PSOE le recuerda su foto con un narco y Feijóo le acusa de plagiar su tesis y señala que le echaron de su partido en 2016



El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha burlado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su afirmación de que él no es presidente porque no ha querido y este ha replicado que no es jefe del Ejecutivo porque no se vende ni vende a los españoles.

Durante el debate de investidura que se celebra este miércoles en el Congreso, Sánchez ha esgrimido que Feijóo no puede ser presidente porque no dan las matemáticas por culpa de Vox, ya que los de Santiago Abascal impiden que ningún otro grupo parlamentario le respalde.

En su réplica al líder de los 'populares' durante el debate de investidura, Sánchez ha reconocido que el PP ganó las elecciones pero no podía reunir los 176 votos necesarios para que Feijóo fuera investido presidente pese a que intentó cosechar el respaldo primero del PNV, que se negó, y luego de Junts.

Respecto al partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha echado en cara a Feijóo la falta de transparencia en los contactos que tuvo con Junts, contraponiéndolo con la publicidad con la que se produjeron los encuentros de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y del 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán.

Tras fracasar esta opción, ha recordado Sánchez tirando de ironía, "nace la original teoría de 'yo no soy presidente porque no quiero'", lo que ha provocado las carcajadas de la bancada socialista e incluso la sonrisa del propio Feijóo.

El presidente del Gobierno ha abundado, entre risas, que el líder del PP incluso ha llegado a decir que "es el primer español que renuncia a ser presidente pudiendo serlo".

SERÁ PRESIDENTE PACTANDO LO CONTRARIO QUE PROMETIÓ

El líder del PP ha respondido señalando que para Sánchez es imposible renunciar a un cargo "le pidan lo que le pidan" y considera que esa risa del presidente en funciones en la tribuna se quedará grabada en la memoria de los españoles.

"Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles", ha lanzado, reprochando que conceda todas sus exigencias a los independentistas a cambio de los siete votos que necesita para seguir en La Moncloa.

Feijóo también ha dejado claro que la investidura culminará con un procedimiento "constitucional" y con una mayoría de investidura "legítima", aunque ha insistido en que los pactos de Sánchez "nacen de un fraude masivo" a los ciudadanos porque será presidente "pactando lo contrario de lo que prometió en campaña", según ha señalado en referencia a su cambio de posición sobre la ley de amnistía.

HUBIERAN ACCEDIDO A LA AMNISTÍA SI NO ES POR VOX

Llegado a este punto, ha explicado al líder del PP que en realidad nunca le dieron los números porque si PNV o Junts le daban su apoyo, entonces perdía los 33 votos de Vox, e incluso ha planteado al líder de este partido, Santiago Abascal, si él habría respaldado a Feijóo si lo hacían los nacionalistas, ante lo que se ha mantenido impertérrito.

"No es presidente porque renuncie sino porque no se lo permite la ultraderecha de Vox", ha remarcado Sánchez, que incluso ha llegado a afirmar que "si no fuera por la ultraderecha, ustedes hubieran accedido a la amnistía" porque al PP lo único que les importa es el Gobierno "para aplicar un programa de recortes".

FEIJÓO, FALSO MODERADO

Sánchez ha hecho especial hincapié en la deriva hacia la ultraderecha a la que está llevando a su partido Feijóo, al que ha tildado de "falso moderado". En su opinión, es "el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la extrema derecha", recordándole entre otras cosas los gobiernos pactados en cinco comunidades autónomas y más de un centenar de ayuntamientos.

El secretario general del PSOE ha sostenido que el actual líder del PP ha seguido la trayectoria opuesta al fundador del partido, Manuel Fraga Iribarne, que dejó de ser jefe de la oposición para ser presidente de Galicia mientras que él ha dejado la presidencia gallega para liderar la oposición.

Pero lo relevante, ha añadido, es que Fraga "se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox". Fraga "estuvo más perspicaz, fue también más útil a la democracia", ha añadido mientras que él "irremediable, definitiva y radicalmente ha unido a la derecha tradicional a la ultraderecha de Vox para siempre".

En otro guiño a Fraga, Sánchez ha insistido en que Feijóo ha tomado la decisión de acercarse a Vox y ha recordado que el PP, ya con él al frente del partido pasó del 'no' a la abstención en la moción de censura presentada por Vox.

"Y ahí no había amnistía ni tu tía", en referencia a la histórica frase del fundador de Alianza Popular "ni tutelas ni tutías" que pronunció en 1990 para señalar que no interferiría en la labor de su sucesor en el partido, José María Aznar.

LA FOTO CON EL NARCO Y LA TESIS DOCTORAL

Además, Sánchez y Feijóo han cruzado varios ataques en sus intervenciones. El líder socialista ha iniciado su réplica a Feijóo recordándole la foto con el narcotraficante Marcial Dorado. Sin mencionarla explícitamente ha aludido a sus "amistades peligrosas", que entonces no se veían porque no existía Google, ha apuntado Sánchez.

A continuación, Feijóo ha recogido el guante y le ha acusado de ser "experto en Google" porque según ha indicado utilizó esa herramienta para escribir su tesis doctoral, haciendo referencia a las sospechas de plagio.

El líder 'popular' también ha echado en cara a Sánchez que en 2016 "lo expulsaron de su partido", a su juicio, por "intentar perpetrar un pucherazo" y por que la mayoría de los socialistas "sabía hasta donde podía llegar".

¿ANULARÍA LOS INDULTOS?

Finalmente, Sánchez ha cuestionado a Feijóo cuál es su plan para Cataluña y le ha pedido explicaciones sobre lo que significa ese "autonomismo amable" del que habla cuando visita esta comunidad.

Además le ha pedido que aclare si tomaría la decisión de anular los indultos a los líderes independentistas del procès y los devolvería a la cárcel, en caso de ser presidente. En todo caso les ha pedido que no echen "más leña al fuego".

Por otro lado, le ha echado en cara que no se haya solidarizado con el PSOE después de más de una semana de protestas frente a su sede nacional en la calle Ferraz.