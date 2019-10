Sánchez critica la moción de censura de Cs en Cataluña porque sólo ha conseguido fortalecer a Torra

Actualizado 07/10/2019 22:17:35 CET

Presentación del programa electoral del PSOE para las elecciones del 10 de noviembre - Eduardo Parra - Europa Press

Califica el debate sobre la gran coalición de un "trampantojo" usado por PP y Podemos para ocultar sus puntos débiles

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado la moción de censura que Ciudadanos planteó este lunes en el Parlament catalán porque sólo ha servido para "fortalecer" al president de la Generalitat, Quim Torra.

"Las mociones no pueden permitir fortalecer a quien va a ser censurado", ha advertido Sánchez en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que este lunes Torra ha conseguido una mayoría parlamentaria "que no ha tenido en toda la legislatura", en referencia a la posición de los Comunes, que han unido su voto en contra a los de los independentistas, mientras el PSC se ha abstenido.

Sánchez ha tildado de "electoralista" la iniciativa de Ciudadanos, que decidió llevar adelante antes de hablar primero con los grupos parlamentarios de los que esperaba el apoyo y sabiendo que los números no daban. "Me parecería muy importante que dejemos a un lado estas iniciativas electoralistas que no obedecen al interés general", ha zanjado.

El presidente ha reiterado que su Gobierno contempla "todos los escenarios" para reaccionar a una hipotética respuesta del independentismo contra la sentencia del procés que vulnere la legalidad. Será una respuesta, ha abundado, de "firmeza democrática", "proporcional al desafío" que hipotéticamente puedan plantear y espera que "unitaria", es decir, respaldada por PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

No obstante, ha reconocido que la posición que Podemos y sus confluencias mantienen respecto del soberanismo era la "paradoja" que se planteó la legislatura recién acabada porque podía darse el caso de que, que tras la sentencia del 'procés', de haber habido una coalición, una parte del Gobierno defendiese el orden constitucional y la otra denunciara la existencia de presos políticos.

Sánchez sigue sin dar pista alguna sobre sus preferencias de pactos poselectorales y ha calificado de "trampantojo" que usan en campaña tanto el PP como Podemos el debate sobre la instauración de una gran coalición entre socialistas y 'populares' tras el 10 de noviembre.

Una estrategia que busca mostrar al PSOE como un partido capaz de "traicionar sus principios progresistas" con objetivos distintos. En el caso de Podemos, para "ocultar" que han impedido la formación de un Gobierno socialista hasta en cuatro ocasiones, mientras que el PP lo que quiere es esconder sus pactos con la ultraderecha, según la visión de Sánchez.

CASADO NO PUEDE IR DE MODERADO Y PACTAR CON VOX

El líder del PSOE ha avisado al presidente del PP, Pablo Casado, de que "no se puede ir de moderado y pactar con la ultraderecha" de Vox.

En línea con la intervención que Sánchez tuvo en la mañana de este lunes para presentar un avance de su programa electoral, se ha preguntado "qué sentido tiene" el multipartidismo si para lo que existe es para que haya un bloqueo. Así, ha pedido una "dosis de responsabilidad" al resto de formaciones políticas para que permitan la formación de un Gobierno liderado por el PSOE si no hay una mayoría alternativa.