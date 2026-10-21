Sánchez cesa a delegados en Cataluña, Andalucía, Asturias, C.Valenciana y Aragón para que entren en listas

Archivo - La secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, durante la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Valencia, a 7 de septiembre de 2026, en Valencia (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha hecho oficial el cese de los delegados del Gobierno en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón para que puedan concurrir en las listas electorales de las generales del 29 de noviembre en una serie de decretos firmados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este miércoles 21 de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el cese de Carlos Prieto como delegado en Cataluña, condición necesaria para formar parte de una candidatura electoral.

Según la propuesta elaborada por el PSC, concurrirá como número siete en la lista de Barcelona al Congreso de los Diputados, una circunscripción en la que en los comicios de julio de 2023 los socialistas fueron primera fuerza política y obtuvieron 10 representantes.

Prieto llevaba siete años en la Delegación del Gobierno en Cataluña, primero como subdelegado y desde marzo de 2023 como principal representante del Ejecutivo en la comunidad. El BOE de este miércoles también publica el nombramiento de su sustituto, José Crespín Gómez, que hasta ahora era subdelegado del Gobierno en Lérida.

El BOE recoge además el cese como delegado del Gobierno en Andalucía de Pedro Fernández Peñalver, que concurrirá como cabeza de lista al Senado por Granada, según la propuesta aprobada por la federación socialista andaluza.

En su lugar el Gobierno ha designado a Isabel Mayo, que es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y fue subdelegada del Gobierno en Sevilla en funciones entre febrero de 2023 y enero de 2024.

Este miércoles también se ha hecho oficial la salida de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana para concurrir como cabeza de lista al Congreso por Valencia, por delante del ministro de Hacienda, Arcadi España y de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, números dos y tres respectivamente.

Roger Llanes, que hasta ahora era el número dos del Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños provocados por la Dana de octubre de 2024, sustituye a Bernabé y ya es el nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad.

EL GOBIERNO DESIGNA A SUS REEMPLAZOS

El BOE también certifica el cese de Adriana Lastra como delegada en Asturias, para que pueda ser cabeza de lista al Congreso en esta comunidad y el nombramiento de su reemplazo, Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco desde el año 2003.

En Extremadura el Ejecutivo ha cesado a José Luis Quintana como delegado del Gobierno, para que pueda liderar la lista al Senado por Badajoz y ha confirmado el nombramiento de María Teresa Macías para sustituirle. Y en Aragón Fernando Beltrán deja el puesto para concurrir como 'número uno' por Zaragoza y ha sido sustituido por Noelia Herrero como nueva delegada del Gobierno.

Por último, el Ejecutivo dispone el cese de Manuela Villa Acosta como directora del departamento de Asuntos Culturales de la Presidencia del Gobierno, después de que el PSOE de Madrid la propusiera en un puesto de salida, como número seis, en la lista al Congreso que encabeza Pedro Sánchez. Los partidos tienen hasta el próximo lunes 26 de octubre para inscribir a sus candidatos en las listas al Congreso y al Senado.