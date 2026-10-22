Sánchez defiende que Begoña Gómez dejó su trabajo cuando llegó a Moncloa y niega que pueda ejercer influencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa 'La Revuelta' junto al presentador David Broncano. - TVE

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su mujer, Begoña Gómez, dejó su trabajo cuando él llegó a La Moncloa y niega que haya podido ejercer influencia por el mero hecho de ser su esposa.

En una entrevista este jueves en 'La Revuelta' de TVE que ha sido recogida por Europa Press, ha subrayado que ella ya tenía una carrera profesional "consolidada" cuando se conocieron hace dos décadas y dice que quiere un país en el que una mujer pueda trabajar de lo que quiera y no tenga que "sacrificar su carrera" por la de su pareja.

Gómez está a la espera de juicio por haber cometido presuntamente delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero Sánchez siempre ha defendido que es inocente. "Se han traspasado líneas rojas con personas que yo quiero, mi mujer y mi hermano", ha insistido este jueves, señalando que le parece "tremendamente injusto y avisando de que va a "pelear siempre por la inocencia de dos personas que son inocentes".

Sánchez ha explicado que antes de que él fuese secretario general del PSOE, cargo al que llegó por primera vez en el año 2014, ella ya colaboraba con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y tenía su trabajo en una empresa.

Cuando llegó a la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, Gómez "sin consultar" le dijo que dejaba su puesto de trabajo. Sánchez ha explicado que ella continuó colaborando con la UCM por "15.000 euros brutos al año".

"Y ¿cuál es la tesis de la judicatura? Que por ser la mujer del presidente, solo por ser la pareja, ya tiene una capacidad de influir sin ni siquiera tú pedirla", se ha quejado.

A continuación se ha preguntado si eso significa que la mujer de un presidente "no puede hacer nada". "No quiero ese país, quiero un país donde, dentro de la legalidad, una mujer pueda trabajar en lo que quiera y no tenga que sacrificar su vida laboral por la vida de su pareja", ha señalado.

"Mi mujer no es que tenga derecho a trabajar en lo que quiera, es que dejó de trabajar por ser yo presidente del Gobierno, esto es lo más contradictorio y paradójico de este caso", ha lamentado.

SE QUEDÓ "HELADO" CON ÁBALOS

Por otro lado al ser preguntado por algunos de sus peores errores como presidente ha mencionado los casos de "corrupción" en el PSOE y en concreto del exministro José Luis Ábalos, que ha sido condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción.

No obstante ha asegurado que nunca tuvo indicios de su comportamiento. "De verdad que no, ahí crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara en determinados colaboradores que te quedas helado y es el caso de Ábalos".