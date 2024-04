El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

El PP y el PNV preguntan qué se va a reconocer exactamente y Feijóo reclama que se dé el paso "junto a más países de peso"



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha escuchado las peticiones que varios de sus socios le han hecho para que vaya más allá con Israel, planteando incluso romper relaciones diplomáticas, reivindicando la postura mantenida hasta ahora y asegurando que España ya está "preparada" para reconocer a Palestina.

Durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar del último Consejo Europeo y Marruecos, Sánchez se ha reafirmado en sus críticas a Israel, asegurando que su respuesta es "absolutamente desproporcionada", pero también ha reclamado la liberación "urgente" de los rehenes en manos de Hamás y ha vuelto a condenar el ataque terrorista perpetrado el 7 de octubre.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de reconocer a Palestina "porque es lo justo, porque así lo demanda la mayoría social, porque además va en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia", además de ser una cuestión al margen de ideologías.

"España está preparada para reconocer al Estado palestino", ha recalcado en su intervención inicial, si bien no ha dado ninguna pista de si esto ocurrirá de forma inminente, después de que varios de los portavoces de sus socios parlamentarios, como Podemos o Bildu, hayan reclamado que se haga "mañana mismo" o se ponga "una fecha".

El presidente tampoco ha respondido a las peticiones de que haga más para responder a la situación que se vive en Gaza. Así, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha defendido que "en Gaza lo que está ocurriendo es un genocidio y, frente a este genocidio, hace falta un embargo total de armas, de compra y de venta de armas y hace falta romper las relaciones comerciales".

ROMPER RELACIONES CON ISRAEL

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha ido más allá, reclamando no solo el fin de la compraventa de armas sino también la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, algo que también ha secundado el portavoz de Bildu, Oskar Matute.

"Se trata de hacer más y de tomar medidas concretas, de apostar por un embargo de armas, por sanciones económicas, por la ruptura de relaciones diplomáticas" así como "del reconocimiento inmediato y efectivo del Estado palestino", ha señalado Matute, mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reclamado que se actúe para llevar al "genocida" Benjamin Netanyahu ante la justicia.

Sin embargo, Sánchez no ha entrado en estas exigencias, limitándose a reconocer que como ellos siente "una frustración enorme de no poder frenar esta guerra" si bien ha reivindicado lo que ha hecho el Gobierno tanto desde el punto de vista diplomático como declarativo desde que estalló el conflicto, apostando de forma temprana por una conferencia de paz y reivindicando la solución de dos Estados.

"Creo que honestamente estamos haciendo lo que podemos y lo que debemos", ha reivindicado, subrayando que así lo están reconociendo muchos países árabes y también los propios palestinos y celebrando que también a nivel europeo se está abriendo paso la postura defendida por España.

EL PP NO CREE QUE SE DEN LAS CONDICIONES

Por su parte, tanto el PP como el PNV han mostrado sus dudas sobre el reconocimiento de Palestina. Así, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que su partido no cuestiona el reconocimiento, dado que respalda la solución de dos Estados que recoge su propio programa electoral, pero no cree que se reúnan las condiciones para ello.

Feijóo ha sostenido que "el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente" al conflicto. "El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso", ha añadido, después de que Sánchez haya resaltado que Irlanda, Malta y Eslovenia están dispuestas a dar el paso junto a España.

Tras ello, Sánchez le ha reclamado que aclare cuándo considera el pP que se debería reconocer a Palestina "si no es ahora" y si comparte la postura del expresidente José María Aznar respecto a que no existe un Estado palestino. Además, le ha afeado que reclame que lo haga con países de más peso: "¿Esta es su propuesta para la política internacional, depender de lo que decidan y hagan otros?".

Feijóo le ha advertido de que "el reconocimiento de un Estado sin que se den las condiciones para que sea viable puede perjudicar a los palestinos". "Usted lo sabe, pero está cegado con esas ansias de protagonismo", le ha echado en cara, tras reclamarle que no se deje llevar por la "soberbia" de creer que él solo puede resolver un conflicto de 80 años.

"Yo no le digo que no reconozca el Estado palestino, le digo que no lo haga solo. ¿Qué fronteras va a tener el Estado? ¿Qué población va a tener el Estado? ¿Qué régimen democrático va a tener el Estado? ¿Estará desmilitarizado?", le ha preguntado al presidente.

PNV CUESTIONA QUÉ SE RECONOCERÍA

En línea similar se ha pronunciado también el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "No tenemos ningún problema, pero ¿exactamente qué estaríamos reconociendo?", le ha planteado a Sánchez, reconociendo que "como toque de atención a Israel" está bien pero cuestionando la viabilidad.

Así, ha subrayado que la Franja de Gaza ha quedado "reducida a la nada" por Israel y en Cisjordania lo que hay son "islas" porque no se ha respetado el Derecho Internacional con los asentamientos israelíes. "¿Y a quién representa? ¿Quién es el Gobierno representativo de verdad, la Autoridad Palestina? ¿Quién hará cumplir a Israel esa declaración de nuevo Estado palestino?", ha añadido. Por ello, Esteban ha advertido en contra de "crear sensaciones que luego sean decepciones".

Mucho más tajante se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal. "Nosotros nunca vamos a apoyar un Estado palestino controlado por sus aplaudidores de Hamás y controlado por Qatar", ha trasladado al presidente. "Se puede apoyar con condiciones, pero no en estas circunstancias", ha puntalizado, asegurado que su partido no siente "ningún tipo de vergüenza ni de miedo" en decirlo.