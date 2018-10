Sánchez dice que "no ha hecho falta" que el Gobierno pida a sus socios europeos que no reciban a la huida Serret

Publicado 29/06/2018 16:40:52 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que "no ha hecho falta" que España pidiera a Europa que la exconsejera catalana huida de la Justicia, Meritxel Serret, no sea recibida por los socios y las instituciones europeas y también ha precisado que el Gobierno español no lo hará.

Sánchez respondía así al ser preguntado por la exconsejera Meritxel Serret, huida de la Justicia española y que ha sido nombrada recientemente por la Generalitat como delegada del Gobierno catalán ante la UE.

La pregunta ha sido si la situación legal de Serret será un obstáculo para que tenga cualquier tipo de contacto con el Gobierno español, a lo que el jefe del Ejecutivo español ha respondido afirmativamente.

Pedro Sánchez también ha precisado que "no ha hecho falta" que el Ejecutivo español pida a las instituciones europeas y a sus socios en la Unión que no la reciban.