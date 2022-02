Sánchez insiste en que la Mesa de Diálogo se reunirá y afea a Junts que exija diálogo pero no participe en ella

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes que la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat se reunirá, aunque no ha concretado en qué fecha y ha afeado al portavoz de Junts en el Senado José Luis Cleries que su grupo exija diálogo y luego no participe en esta mesa.

En una respuesta al senador de Junts, Sánchez ha señalado que el Gobierno se reafirma "en la senda de diálogo" que ha abierto con el Govern. Según el presidente esto se va concretar en la reunión de este viernes de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat y en la de la Mesa de Diálogo que "tendrá también lugar".

Por tanto, Sánchez ha insistido en que este foro se va a reunir pero sigue sin fijar una fecha, que el Gobierno ha vinculado en repetidas ocasiones a que haya un acuerdo entre las partes que se pueda presentar a la sociedad. El compromiso que había salido tras la primera reunión, que se produjo el pasado mes de septiembre en Barcelona, era que la Mesa se volvería a reunir a principios de 2022.

En esta misma línea Sánchez ha afeado a Cleries que exija diálogo y después no acuda a la convocatoria. "Cuando uno apuesta por el diálogo apuesta con todas las consecuencias, no se puede exigir el 'sit and talk' y cuando convocamos la Mesa de Diálogo quienes faltan son ustedes", ha reclamado.

LA SITUACIÓN EN CATALUÑA NO ES LA DE 2017

Además, Sánchez ha defendido que la situación en Cataluña a día de hoy "obviamente no es la de 2017" y ha acusado al portavoz de Junts de echar de menos esos tiempos y de poder vivir únicamente en una Cataluña "enfrentada a sí misma".

Por el contrario Cleries ha rechazado que la situación en la comunidad sea mejor gracias al Gobierno y ha añadido que afirmar eso es "un insulto a todos los catalanes". "Cataluña es habitable gracias a su gente, no gracias a ustedes ni al PP: su convivencia fue a golpes de porra", ha contestado.

"NO HA CREÍDO NUNCA EN LA MESA DE DIÁLOGO"

Además, el senador independentista ha acusado a Sánchez de no haber creído nunca "en ninguna mesa de diálogo" y por eso "no funciona". En ese sentido, le ha acusado de "vetar" a una parte dignificativa del independentismo y poner una mesa "de quita y pon" al servicio de sus intereses electorales. "Así no se resuelve un conflicto político, se resuelve afrontando la verdad", le ha espetado.

A este respecto, ha insistido en sus demandas de "autodeterminación y amnistía" que, a su juicio, equivalen a "democracia", un concepto "del siglo XXI y no del XIX". Cleries ha respondido de este modo al president que en una pregunta anterior de Bildu, afirmó que el independentismo es una teoría política del siglo XIX y rechazó los referendums que plantean los independentistas porque "dividen".

"Aragonès lo dijo ayer claramente, la Mesa de Diálogo está bloqueada, sus socios ya se han dado cuenta, ya lo ven", le ha dicho antes de preguntar si cree que está cumpliendo sus compromisos con Cataluña.