Sánchez se justifica: "Se declaró el estado de alarma cuando se tuvo la certeza de que era imprescindible"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado su decisión de declarar el estado de alarma cuando ya había avanzado la pandemia en España asegurando que "se declaró cuando se tuvo la certeza de que era imprescindible". Y ha alegado que el ser humano "sucumbe" a lo que se llama como "sesgo de retrospectiva" que significa que cuando alguien conoce el desenlace de una situación tiende a pensar que las cosas se podían haber hecho de otra manera.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados para explicar el decreto del estado de alarma con el que se quiere combatir la pandemia de coronavirus, el jefe del Ejecutivo se ha retrotraído al 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la crisis era ya una pandemia mundial.

Ha recordado, en este sentido, que la OMS lanzó un mensaje claro al conjunto de los Estados, y fue que todos los países debían guardar un equilibrio entre proteger la salud, minimizar los costes sociales y económicos y respetar los derechos humanos.

"Y así ha sido como he querido proceder, desde ese principio de ponderación entre el exquisito cumplimiento de las indicaciones científicas, la prevención de la alarma socioeconómica y la máxima garantía de cumplimiento de nuestro estado social y económico de derecho", ha alegado Pedro Sánchez.

Y ha justificado su proceder en que el ser humano "sucumbe con frecuencia" a lo que se conoce como el "sesgo de retrospectiva", que consiste en que una vez que la gente conoce el desenlace de un evento tiende a pensar que podrían haber predicho ese desenlace anticipadamente.

Según ha dicho, es obvio que con lo que se sabe hoy, el mundo no habría actuado de la misma forma ayer: si China hubiese conocido las consecuencias del brote, hubiese actuado de forma distinta, y Francia no habría mantenido la primera vuelta de las locales si hubiera sabido que no iba a poder celebrar la segunda vuelta unos días después".

Por ello, ha insistido en que "se decretó el estado de alarma cuando se tuvo la certeza de que resultaba imprescindible y solo entonces, porque los derechos que restringe y los bienes que pone en juego son suficientemente valiosos como para ser preservados hasta el último instante".

UNA SEMANA ANTES HABRÍA SIDO EXAGERADA

En su primera réplica al resto de partidos, Sánchez ha incidido en esta idea, considerando que haber decretado el estado de alarma una semana antes a cuando se hizo "podría haber sido exagerado". El jefe del Ejecutivo ha pedido ser conscientes de que este decreto de alarma abre un "precedente" y ha advertido de que adoptar medidas "extraordinarias" que reducen libertades sólo ha de hacerse cuando es "absolutamente necesario".

También ha reconocido que a la hora de tomar una decisión de ese calado su Gobierno ha querido guardar un "equilibrio difícil" de alcanzar en un estado compuesto y descentralizado como es España, donde numerosas competencias que con el decreto de alarma asume el Ejecutivo están en manos de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, Sánchez ha aprovechado para reivindicar el Estado de las autonomías, hacia las que, ha incidido en varias ocasiones, no tiene reproche alguno que hacerles. Cuando todo pase, ha añadido, se tendrá que reforzar el sistema de salud pública que están en manos de las Comunidades Autónomas en circunstancias normales.