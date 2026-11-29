1138496.1.260.149.20261129224947 El secretario general del PSOE y candidato a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez (2d), y su mujer Begoña Gómez (2i), durante el mitin de cierre de campaña, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, acaba de llegar a la sede del PSOE para seguir el final del escrutinio de estas elecciones, que a esta hora le dejaría fuera del Ejecutivo después de ocho años en el Palacio de la Moncloa, ante la suma de PP y Vox, que rebasan la mayoría absoluta.

Sánchez, que ha seguido desde el Palacio de la Moncloa los primeros resultados, ha decidido finalmente desplazarse hasta la sede de los socialistas en la madrileña calle Ferraz, donde ha entrado a bordo de un coche oficial en torno a las 22.30 horas.

Con el 89% escrutado, el PP y Vox afianzan su mayoría absoluta con 184 escaños y el PSOE se queda en 117, cuatro menos que en las generales de julio de 2023.

En la sede de Ferraz ya se encontraban desde antes de comenzar el recuento de votos el equipo de la Secretaría de Organización del PSOE, encabezado por Rebeca Torró; la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y la presidenta del partido, Cristina Narbona, según indicaron fuentes socialistas.

Al igual que en 2023, el presidente del Gobierno ha llegado a Ferraz después de las diez de la noche. En aquella ocasión, el desenlace de la noche electoral estaba muy ajustado, pero pudo reeditar mandato al conseguir el respaldo de partidos nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y canarios.

También Sánchez entró aquella noche en la sede del PSOE procedente de Moncloa y con casi el 90% del resultado escrutado, cuando ya se encontraban allí desde hace horas varios ministros.