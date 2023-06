Sánchez pide, ante la dirección del PSOE, que las críticas se hagan en órganos del partido: "Las cosas se hablan aquí"

(I-D) El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán; la vicepresidenta primera del Senado y presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al inicio de la reunión del C

(I-D) El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán; la vicepresidenta primera del Senado y presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al inicio de la reunión del C - A. Pérez Meca - Europa Press

Tudanca ha sido el único barón en criticar internamente las listas mientras Lobato ha pedido que tras el 23J se haga una reflexión



MADRID, 10 Jun. (OTR/PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido que las críticas internas se hagan en los órganos del partido, según han indicado fuentes del PSOE a Europa Press. "Las cosas se hablan aquí", ha afirmado este sábado en la reunión del Comité Federal que venía marcado por los cambios introducidos por Ferraz en las listas electorales que generaron malestar en algunas federaciones.

El único de los barones afectados que ha mencionado el asunto ha sido el líder del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, mientras que el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha pedido que el comité federal se comprometa a hacer una reflexión "de verdad" una vez hayan pasado las generales.

Según indican fuentes presentes en el Comité Federal, Sánchez ha señalado que si se habla, "tiene que ser aquí" en los órganos del partido y no en los medios de comunicación. Algo que algunos de los presentes han interpretado como una referencia a las ausencias de los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y Aragón, Javier Lambán, aunque no les ha citado.

También ha afirmado que algunos están pensando en el 24J, es decir en el escenario que se plantea al día después de las elecciones generales, mientras que él solo piensa en ganar los comicios.

En la misma línea y al hilo de las críticas por los cambios que la dirección del PSOE ha introducido en las listas propuestas por las federaciones de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, ha señalado que él tampoco ha podido meter en las listas a compañeros que siempre le han acompañado.

Finalmente ni Page ni Lambán han acudido al Comité Federal, después de que ambos expresasen su malestar por los cambios en las listas que introdujo Ferraz a última hora. Tampoco el presidente de Asturias, Adrián Barbón, en este caso porque tenía que acudir a una boda.

VARIOS "CAPONES" A PAGE Y LAMBÁN

El que sí ha estado presente es el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, que ha expresado su disconformidad a la entrada, en declaraciones a los medios, al señalar que estaba "indignado y defraudado" por el cambio en las listas en Ávila.

En la veintena de intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de la mañana, se han producido varios "capones" a Page y Lambán por no haber acudido al Comité y expresar sus críticas en este espacio, según ha indicado un líder territorial, que además señala que "los trapos se lavan en casa". Admite que pensaba que iba a haber "bronca" pero finalmente se ha saldado con una "conjura" de cara a las elecciones.

En este sentido las fuentes consultadas subrayan que ha habido varias apelaciones a la unidad y a la lealtad con el objetivo de remar en la misma dirección y no restar a las siglas, siempre con la vista puesta en las elecciones.

LISTAS APROBADAS POR UNANIMIDAD

A pesar de todo, las listas se han aprobado por unanimidad e incluso el propio Tudanca, el más crítico de todos los que han intervenido en el Comité Federal, según indican distintas fuentes socialistas, ha votado a favor y ha rebajado el tono de sus críticas iniciales.

En todo caso, ha mostrado su malestar por los cambios en las candidaturas y reprochando que no se haya respetado lo que han aprobado previamente las agrupaciones, los comités y la dirección autonómica. Sin embargo ha señalado que aunque no está de acuerdo aceptará las listas que salgan finalmente y se va a dejar la piel en ganar las elecciones.

PUIG, SIN ACRITUD

Ximo Puig, otro de los afectados por los cambios de última hora en las listas ejecutados por Ferraz, ha hablado sin acritud, según precisa un miembro del Comité Federal y ha puesto en valor el resultado del 28M en Valencia.

Así ha subrayado que él ha mejorado sus números a pesar de que no ha logrado sumar mayoría lo que le ha llevado a perder el gobierno autonómico. En este sentido indican que ha hecho un discurso de defensa del partido, de unidad y de lealtad. También ha lanzado un dardo a los ausentes al señalar que él no va a dejar de venir a este órgano a expresar su opinión.

Por otro lado, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha señalado que después de las elecciones generales es necesario hacer una reflexión de verdad sobre lo sucedido, en referencia a los resultados de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, según indican fuentes del PSOE. En la misma línea ha pedido que el Comité Federal asuma la responsabilidad de hacer esa reflexión, según apuntan.

En cualquier caso, las fuentes consultadas muestran cierto alivio por el resultado del Comité Federal, que se presentaba conflictivo y se ha logrado superar sin grietas con la aprobación por unanimidad de las listas electorales.

SÁNCHEZ CENTRARÁ LA CAMPAÑA EN LA GESTIÓN PERO HABLARÁ DE VOX

Por último, en su intervención final, Sánchez ha señalado que algún día dejará de ser presidente pero no va a ser el 23 de julio y que no ve un ambiente de cambio, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE. También ha señalado que ve nobleza y verdad en las intervenciones de todos los compañeros y les ha animado a seguir el mismo camino.

Algunas intervenciones han incorporado advertencias a la dirección del partido sobre el tipo de campaña electoral que van a hacer al señalar que el miedo a Vox y a la ultraderecha no funciona, tal como se ha demostrado en el pasado.

A estos avisos, Sánchez ha respondido afirmado que este no será el centro de la campaña --que pasará por defender la gestión-- pero que no pueden dejar de advertir a la ciudadanía sobre lo que representan PP y Vox. "No podemos abstraernos", ha indicado según fuentes del PSOE.

También ha trasladado que la campaña va a estar centrada en "la mejor España" y que se pondrá en valor las transformaciones alcanzadas en tiempos muy difíciles. En este sentido ha señalado que en esta legislatura han tenido que "subir los ochomiles todos los días" durante estos años y por último ha indicado que es decisivo que España levante la bandera del europeísmo y la justicia social, con orgullo y satisfacción del deber cumplido.