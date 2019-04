Sánchez, ante el "raca-raca" del independentismo: "Nunca significa nunca" al referéndum de autodeterminación

Actualizado 18/04/2019 22:27:17 CET

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha lamentado este jueves que el independentismo siga "con el raca-raca" del referéndum de autodeterminación, que no se cansan de exigir.

Desde un mitin improvisado en el exterior del Teatro Blas Infante de Badalona, donde unos 400 militantes y simpatizantes no han podido acceder al interior por haberse completado el aforo, Sánchez les ha querido dejar claro que cuando él dice "no es no".

"Tened la garantía de que no va a haber referéndum ni independencia y no se va a quebrar la Constitución", ha dicho en respuesta a la entrevista dada desde la cárcel por el cabeza de lista de JxCat a las generales, Jordi Sànchez, que se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano el PSOE aceptará la vía" del referéndum pese a que ahora niegue esta posibilidad.