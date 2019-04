Sánchez replica a Álvarez de Toledo: "Sí, sí, sí el consentimiento es fundamental para definir si hay agresión sexual"

Actualizado 17/04/2019 21:47:26 CET

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso como un elemento fundamental para diferenciar con claridad las relaciones consentidas de las agresiones sexuales.

En un mitin abarrotado en el Palacio de Congresos de Palma (Mallorca), donde llenó el aforo de 1.500 personas y dejó a centenares fuera, Sánchez ha cargado contra las polémicas declaraciones de la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en un debate anoche en televisión.

Álvarez de Toledo se burló de la propuesta del PSOE para reformar el Código Penal en ese sentido. "¿De verdad van a garantizar eso?. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", preguntó a la cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, que respondió: "No es no. No es no, sobre todo, en el consentimiento femenino".

Este miércoles, Sánchez se ha comprometido a que si sigue en el Gobierno España no dará "ni un paso atrás en los derechos, libertades y en la seguridad de las mujeres". "Sí, sí, sí, para el PSOE es fundamental la reforma del Código Penal. El consentimiento es algo fundamental para definir si hay agresión sexual", ha contestado a Álvarez de Toledo.

Ha recordado que en España las mujeres sufren al año "más de 11.000" agresiones sexuales. "Si no hay un sí es siempre un no", ha abundado. El programa electoral del PSOE se compromete expresamente a impulsar una reforma del Código Penal para garantizar "que si una mujer nodice que sí, todo lo demás es no". "Con ello, la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales", reza el programa.

FALSO PATRIOTISMO

Con un público entregado al orador --se facilitaron autobuses para desplazar a militantes y simpatizantes desde distintas partes de la isla-- Sánchez ha cuestionado el patriotismo del que hacen gala los partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, a cuyos dirigentes Sánchez ve dándose "golpes de pecho diciendo ¡Viva España!".

"Son tan patriotas y quieren tanto a España que decidieron quedarse con el dinero de los españoles y metérselo en el bolsillo", ha comentado con sorna en alusión a la corrupción en el PP. "¡Ser patriota es trabajar todos los días por que en España se viva mejor!", ha clamado desatando la euforia entre el público, que le ha gritado "presidente, presidente".

También ha puesto en duda que la derecha defienda la receta adecuada para preservar la integridad territorial del país. "La unidad de España no se garantiza con uniformidad sino reconociendo la diversidad de este gran país", ha afirmado.

Como viene siendo habitual en sus mítines de campaña Sánchez ha enumerado algunas de las medidas que ha puesto en marcha en estos 10 meses en el Gobierno como la recuperación del subsidio para parados de más de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas o el aumento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables que sacará de la pobreza a 80.000 niños, según sus datos.

También ha asumido compromisos de cara a la próxima legislatura, entre ellos situar la educación y la mitigación del cambio climático como prioridades. Y en un mensaje dirigido específicamente a la gente joven, ha prometido que, si se mantiene en el Gobierno, en los próximos cuatro años pondrá en marcha "el mayor parque de vivienda social en alquiler y en propiedad para que la gente joven se emancipe".

Sánchez ha vuelto a pedir que nadie se confíe al ver que las encuestas pintan un panorama favorable para el PSOE. "No nos relajemos. La frontera entre que haya avance o haya involución puede ser un voto. Si no queréis que haya involución tiene que haber una máxima movilización el próximo 28 de abril a favor de este partido", ha reclamado Sánchez, quien, en un momento dado de su discurso, al nombrar a Casado ha precipitado una cascada de abucheos por parte de la audiencia que le escuchaba.