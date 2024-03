Sánchez sostiene que "hay dudas más que razonables" de que Israel esté respetando el Derecho Internacional en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva - POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO

Lula se reafirma en que lo que está llevando a cabo Israel es "un verdadero genocidio"



MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido este miércoles que "hay dudas más que razonables" de que Israel esté respetando el Derecho Internacional Humanitario" en su ofensiva en la Franja de Gaza tras los más de 30.000 civiles muertos y la destrucción provocada.

"Creo que después de 30.000 muertes y de una destrucción que está dejando la Franja de Gaza en una situación en la que va a tardar décadas en poder reconstruirse y recuperar los niveles previos que tenía antes (...) hay dudas más que razonables de que Israel esté cumpliendo con el Derecho Internacional Humanitario", ha aseverado.

"Lo he dicho en muchas ocasiones, cada vez que se me pregunta, y lo vuelvo a decir hoy", ha recalcado durante la rueda de prensa conjunta en Brasilia con el presidente brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva. No obstante, Sánchez no ha querido ir tan lejos como el mandatario brasileño que se ha reafirmado en su denuncia de que lo que está ocurriendo en Gaza es "un verdadero genocidio".

El presidente del Gobierno ha defendido "la importancia de la coherencia" tanto en este caso como con respecto a la guerra de Ucrania, que pasa por exigir el respeto del Derecho Internacional.

"Al igual que defendemos que Rusia tiene que salir de un país libre y soberano" como Ucrania, ha argumentado, "hemos defendido desde el primer momento el que Israel tenía derecho a defenderse ante un ataque terrorista que condenamos" pero debía hacerlo "respetando el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario".

Así las cosas, ha subrayado que "la política está no solamente para señalar sino también para plantear horizontes de solución". Para ello, España ha planteado la celebración de una conferencia internacional de paz, ha exigido "el urgente fin de la violencia en Gaza" y también la solución de los dos estados.

El mundo árabe, ha afirmado Sánchez, debe reconocer a Israel, y "el mundo, y singularmente el mundo occidental", tiene que reconocer "una realidad que existe que es la del Estado palestino". "Con estos pilares podemos trabajar conjuntamente con el Gobierno de Brasil para entre todos lograr la paz" en Palestina, ha rematado.

LULA INSISTE EN EL GENOCIDIO

Por su parte, Lula da Silva ha destacado que Brasil viene manteniendo una posición activa ante este conflicto para tratar de ofrecer una "perspectiva" de paz, tanto en Gaza como en la guerra de Ucrania.

En este sentido, ha desgranado que Brasil condenó inmediatamente el ataque terrorista de Hamás, pero no puede dejar tampoco de reprobar la actuación del Gobierno israelí contra la población palestina.

"No puede continuar esta matanza", ha proclamado el mandatario brasileño, quien ha reclamado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe actuar para detener este conflicto, garantizando por ejemplo un corredor "humanitario" para que Gaza pueda disponer de agua, alimento y medicina.

Es más, Lula ha destacado que ya han muerto en Gaza más de 30.000 personas y que las últimas imágenes de víctimas por la ofensiva de Israel debe mover a la reacción de la comunidad internacional. De esta forma, ha apelado a tener "humanidad" y entender que la situación en Gaza es un "verdadero genocidio".