Sánchez ve a Junts en precampaña electoral y tacha de "larga perorata" su discurso sobre la independencia y el 1-O

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ve a Junts per Catalunya en precampaña electoral porque su discurso "está volviendo a los viejos y manidos argumentarios" sobre la independencia de Cataluña, el referéndum del 1-O de 2017 y "que el problema es España".

"Una larga perorata a la que no voy a responder", ha dicho Sánchez ante el Pleno del Senado para resumir la intervención del portavoz de Junts en la Cámara Alta, Josep Lluís Cleries, quien le ha preguntado por el respeto a las competencias autonómicas durante y tras el estado de alarma declarado por el coronavirus y que ha aprovechado para denunciar lo que ha llamado la "anormalidad democrática del Estado español".

El presidente le ha respondido a Cleries que ha mezclado "muchas cosas" en una intervención de precampaña por las elecciones en Cataluña (no están convocadas). "Que el problema es España, que no respetamos el autogobierno, que España ahoga a Cataluña y no tiene recursos para hacer frente al coronavirus", ha asegurado Sánchez.

