Santamaría abandona la política

Actualizado 10/09/2018 16:26:50 CET



La exvicepresidenta, que seguirá de militante de base, dice que quiere abrir otra etapa en su vida

Casado agradece a Santamaría sus casi dos décadas de "entrega al PP y a España" y le desea los "mayores éxitos"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comunicado este lunes al líder del PP, Pablo Casado, su voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa en su vida, un anuncio que se produce apenas dos meses después de haber perdido la batalla por la Presidencia del PP en el Congreso del Partido Popular celebrado el pasado mes de julio.

Ambos se han reunido sobre las 13.00 horas en la séptima planta de la sede del PP, al término del comité de dirección del partido. La propia exvicepresidenta ha hecho pública su decisión en un comunicado en el que expresa su voluntad de abrir una nueva etapa, habla con "orgullo" de su etapa en el Ejecutivo junto a Mariano Rajoy y da las gracias a los afiliados del partido que la apoyaron de "forma mayoritaria" en las primarias del PP.

Casado ha dicho que agradece "mucho" a Santamaría sus "casi dos décadas de trabajo y entrega al PP y a España". "Y le dedeo los mayores éxito en esta nueva etapa que comienza, en la que podrá seguir contando con todo nuestro apoyo y afecto", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Fuentes de la dirección del PP han señalado después que ha sido una reunión "cordial" que ha durado "en torno a una hora", sin ofrecer más detalles sobre el contenido de la reunión. Esta misma mañana, en una entrevista en Telecinco, Casado había reiterado que seguía reservando para ella una vocalía en el Comité Ejecutivo Nacional -un puesto que sí aceptó la exministra María Dolores de Cospedal-- y la posibilidad de ocupar una presidencia de comisión en el Congreso de los Diputados.

Santamaría, que ahora estará sujeta a dos años de incompatibilidad tras dejar la política, ha estado desaparecida de la primera línea política desde finales de julio, tras ser derrotada por Pablo Casado en el congreso que votaba la elección del nuevo presidente del PP en un sistema de doble vuelta. La exvicepresidenta se impuso en primera vuelta a Casado por 1.546 votos pero perdió en la segunda vuelta del cónclave al lograr el 42% de los votos frente al 57 % de su rival.

La exvicepresidenta reapareció el pasado martes en el Congreso de los Diputados para votar en el Pleno, aunque no había asistido a la reunión del Grupo Popular celebrada ese mismo. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja no quiso dar pistas de su futuro y se limitó a decir que antes quería hablar con Casado.

RECUERDA EL APOYO MAYORITARIO DE LOS AFILIADOS

De hecho, en un comunicado hecho público este mismo lunes tras la reunión que ha mantenido con Casado, Sáenz de Santamaría ha asegurado que ha adoptado esta decisión después de "una profunda reflexión" y desde "el convencimiento de que es lo mejor" tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para su familia y para ella.

La exvicepresidenta ha asegurado que sus 18 años de "intensa actividad política" han sido una "experiencia impagable", en la que he intentado dar "lo mejor" de sí misma al PPy al servicio de todos los españoles. "He tenido el honor de trabajar con el Presidente Mariano Rajoy en una gran tarea política que culminó en un Gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles", ha manifestado.

Además, ha expresado su agradecimiento y cariño a los compañeros que le ayudaron a llevar a cabo las distintas responsabilidades que ha tenido y también ha recordado a los "afiliados del PP" que le "apoyaron de forma mayoritaria en las elecciones primarias previas al último Congreso del PP". Según añade, les une con todos "una deuda de gratitud infinita".

Finalmente, ha explicado en ese comunicado que ha transmitido a Pablo Casado su mejores deseos de éxito en esta nueva etapa del partido, destacando que cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estará.

Fuentes próximas a la exvicepresidenta del Gobierno -que tiene 47 años-- han precisado después que, aunque deja su escaño en el Congreso, seguirá como militante de base del Partido Popular.

MAROTO: CASADO LA HA ATENDIDO "DE MIL AMORES"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha desvelado al filo de las 14.00 horas en rueda de prensa que Casado estaba reunido con Santamaría en Génova. "La reunión se está produciendo ahora mismo y no puedo hacer una valoración. Tienen una reunión en la séptima planta (de la sede del PP en la calle Génova 13) y no puedo adelantar los contenidos", ha manifestado.

Al ser preguntado antes de concluir su comparecencia por esa decisión de Santamaría de dejar la política, ha dicho que no podía valorarlo porque lo desconocía. Eso sí, ha dicho que Casado la ha atendido "de mil amores", como ha hecho "siempre" con "todo el mundo" que no estaba en su candidatura.

En este sentido, ha puesto en valor la integración que ha acometido tras el congreso del PP con personas que apoyaron en su día a la exvicepresidenta. "Personas y nombres como Juanma Moreno, Alfonso Alonso, el presidente Mañueco, Isabel Boning somos parte del mismo proyecto del PP y todos tenemos hueco en ese proyecto común", ha dicho, para añadir que decisiones "personales" como la de Santamaría hay que "respetarlas".