Santamaría espera que Casado pueda "valorar" lo que le ha expuesto aunque "hoy por hoy" rechace una lista de unidad

Publicado 17/07/2018 20:41:30 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este martes que espera que Pablo Casado pueda "valorar" lo que le ha expuesto durante la reunión que ambos han mantenido en la sede nacional del partido, si bien ha admitido que "hoy por hoy" el exvicesecretario de Comunicación rechaza una lista de unidad antes del congreso.

"En este momento no le ha parecido oportuno que trabajemos en eso", ha dicho Sáenz de Santamaría, que ha asegurado que ella está "dispuesta" a sentarse para conseguir la integración "hasta el último momento". El XIX Congreso extraordinario del PP para elegir al sucesor de Mariano Rajoy se celebra este viernes y sábado en Madrid.

En declaraciones a los periodistas tras un acto con afiliados en Leganés, Sáenz de Santamaría ha defendido esa integración porque es "lo mejor" para el partido y ha subrayado que "por supuesto" que respeta las reglas. "Pero el consenso es también una buena regla", ha resaltado.

Dicho esto, ha admitido que no pierde la esperanza de que pueda lograrse una lista unitaria antes del cónclave. "Estoy a la espera de que pueda valorar lo que le he expuesto", ha dicho, para añadir que en una situación como ésta uno tiene que pensar "no solo en lo que supone para él sino para el partido".

Tras asegurar que ella ante este tipo de situaciones es "muy reflexiva", Sáenz de Santamaría ha afirmado que respetará la decisión que tome Pablo Casado, "sea la que sea". "Hoy por hoy no es trabajar por el consenso", ha manifestado.

Ante la guerra de cifras de los candidatos, después de que ambos candidatos se atribuyan apoyos superiores al 60 por ciento entre los compromisarios, Sáenz de Santamaría ha indicado que su equipo es "muy riguroso" y que le "sorprende" que "la gente" que trabaja con Casado ofrezca las mismas cifras "al inicio y al final" de este proceso. Según ha subrayado, sus cifras evolucionan "muy favorablemente".