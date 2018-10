Santamaría pide a Casado que "escuche también a los militantes" y dice que Rajoy no le ha pedido "nada"

Actualizado 17/07/2018 10:56:51 CET

Sobre la comida de exministros a la que no está invitada, avisa que el PP se construye trabajando a favor: "Trabajamos y comemos a favor"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido este martes a Pablo Casado, su rival en el proceso de sucesión dentro del partido, que "escuche también a los militantes". Además, ha asegurado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, a ella no le ha pedido "nada" ni le ha dicho "absolutamente nada" sobre una lista de unidad.

Así se ha pronunciado a su llegada al Congreso de los Diputados después de que el diario 'El Mundo' haya publicado que Rajoy solicitó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una lista de integración liderada por Soraya Sáenz de Santamaría.

Al ser preguntada si tiene constancia de Rajoy no está siendo neutral sino que está influyendo en este proceso interno, Sáenz de Santamaría ha dicho desconocer ese extremo y ha agregado que no ha conversado con él. "Yo no tengo ni idea. A mi desde luego no me ha pedido nada ni me ha dicho absolutamente nada, yo puedo hablar por mí", ha manifestado.

Sáenz de Santamaría ha indicado que del PP son "dueños" los afiliados, que han "hablado" y han decidido que hay una persona que "tiene más apoyos" y "concita esa confianza de la militancia". "Este es un partido que escuchamos a los militantes, y yo creo que Palo Casado debería escuchar también a los militantes", ha resaltado.

SOBRE LA COMIDA DE EXMINISTROS: "COMEMOS A FAVOR"

Ante las informaciones que se están publicando acerca de que Mariano Rajoy estaría enfadado por la división y el enfrentamiento que se está produciendo con este proceso, la exvicepresidenta ha dicho desconocerlo y ha insistido en que ella no ha hablado con él estos últimos días porque está recorriendo España y "prácticamente" no tiene "mucho tiempo para hablar con nadie".

Sobre la comida de exministros de Mariano Rajoy que prevé celebrarse este jueves, la víspera del cónclave del PP, a la que no acudirá Santamaría y los ministros que la apoyan, ha afirmado que ella trabaja "a favor". "Este partido se construye trabajando a favor, y no hablo de los demás, hablo de mi, de mis compañeros y nosotros trabajamos y comemos a favor", ha resaltado.

TRABAJO POR LA UNIDAD DESDE "EL MINUTO CERO"

Después, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la exvicepresidenta ha reiterado que no le consta que Rajoy haya pedido una lista de integración y ha añadido que a ella el presidente del PP no le ha dicho "nada en este punto".

"No soy yo quien tiene que dar esas explicaciones, afectan a Cospedal. Trabajo por la unidad de este partido porque lo he hecho desde el minuto cero", ha apostillado, para afirmar que a ella le toca trabajar por la unidad sin que "nadie" se lo diga porque ha aprendido a trabajar para unir.

Además, ha afirmado que tienen que sentirse "orgullosos" de lo hecho desde 1996 por los gobiernos del PP y ha subrayado que ella lo ha defendido "siempre". Tras asegurar que renovar "no es echar al traste" todo lo que se ha hecho estos años, ha indicado que "lo único" que le sobran "son los corruptos".

Considera "poco relevante" el apoyo que le mostró el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su "gran capacidad de diálogo". "No es compromisario del PP", ha subrayado la exvicepresidenta.

Sobre la posible exhumación de Franco: "España tiene un problema si el debate se basa en los restos del pasado en lugar de los retos del futuro".