Santiago critica que el TS "hace política" al volcarse en anular decisiones del fiscal general: "Esto no tiene nombre"

Enlaza esta deriva con la estrategia de "acoso y derribo" del PP contra el Gobierno al reclamar el cese de García Ortiz



MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz paralentario de IU, Enrique Santiago, ha criticado que el Tribunal Supremo está centrado solo en "hacer política" y pone como ejemplo la deriva para anular nombramientos del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Es más, ha lanzado que esto se une a la estrategia de "agresión" del PP al estamento para reclamar su cese.

En declaraciones a 'Radiocable', recogidas por Europa Press, ha denunciado que lo que está haciendo la derecha política y judicial con la Fiscalía General del Estado "no tiene nombre" y "nunca ha visto algo parecido" en los 35 años que ejerce como abogado.

A su juicio, la estrategia de "desgaste" y "acoso y derribo" contra el Ejecutivo se ha concentrado durante estos meses en el ámbito de la Fiscalía General, pues el Supremo a lo que está cocentrado en anular decisiones del departamento que dirige García Ortiz.

"Eso no había pasado jamás con un Tribunal Supremo que todavía no ha dicho al Consejo General del Poder Judicial: oiga dejen de ser sediciosos y cumplan de una vez la Constitución porque no solamente hace cinco años que tienen secuestrado un órgano constitucional sino que están provocando el colapso del Supremo. Eso no les preocupa. . Lo único que les preocupa es hacer política como bien dijo Enrique López exsecretario de Justicia del PP", ha lanzado Santiago.

Posteriormente ha acusado a la derecha de no tener cultura democrática y no aceptar el resultado de las urnas, lo que ha llevado a una estrategia de "deslegitimación inaceptable", además de proceder a la utilización con fines partidistas del ámbito judicial.

Concretamente, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de negarse a cualquier consenso hasta que no cambie el presidente del Gobierno, lo que denota la voluntad de imponer una "minoría parlamentaria" sobre el punto de vista de la mayoría.

Por tanto, ha apostado por hacer alianzas entre las fuerzas del bloque de investidura, tanto en la izquierda como fuerzas nacionalistas no progresistas como PNV o Junts, para sacar adelante reformas.