Las secretarias técnicas del Gobierno de Gallardón autorizaron comprar Inassa porque "la operación era buena"

Publicado 13/11/2018 13:51:54 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las secretarias generales técnicas de las consejerías de Presidencia, Hacienda y Justicia de la Comunidad de Madrid que en 2001 gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón han declarado este martes en la Audiencia Nacional que dieron el visto bueno a los informes previos que avalaban la compra de Inassa a cargo del Canal de Isabel II porque eran favorables y "la operación era buena".

Así lo han explicado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que investiga en el marco del llamado caso 'Lezo' la compra por 83 millones de euros de la mencionada empresa de aguas colombiana en una operación que según la Fiscalía Anticorrupción, habría estado 'inflada' con un sobrecoste de 25 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, las tres funcionarias --Patricia Lázaro, de Presidencia, Concepción Crespo, de Hacienda y María de los Ángeles Huerta, de Justicia y Administraciones Públicas-- han sostenido ante el juez que todos los informes técnicos previos que recibieron eran favorables a la compra de Inassa y en ninguno había "una sola observación" que pusiera en duda la compra.

Estas personas son las que dan el visto bueno a los informes sobre cualquier proyecto antes de elevarlo al consejero del área de que se trate para que, a su vez, lo someta a votación al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Pueden pedir aclaraciones, recabar más información o incluso comprobar sobre el terreno si los parámetros reseñados se ajustan a la realidad.

Las mismas fuentes explican que estas comprobaciones 'in situ' no suelen ser habituales por el gran volumen de trabajo que manejan los secretarios generales técnicos, pero sí profundizan cuando en los informes hay algún tipo de observación, cosa que en el caso de Inassa, según han declarado, no habría ocurrido porque "todo se ajustaba a Derecho".