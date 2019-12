El secretario de Estado de Comunicación se disculpa tras tildar a los periodistas de Moncloa de tertulianos y activistas

Actualizado 20/12/2019 14:03:54 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha pedido "disculpas" este viernes a los periodistas que cubren la actividad del Gobierno para sus medios tras haberles tildado de "tertulianos" y "activistas políticos encubiertos".

A través de un apunte en su cuenta de Twitter, Oliver ha compartido su intervención durante la jornada 'El papel de la ética en el periodismo' organizada por KPMG, en la que criticó la dinámica "enfermiza" promovida por los periodistas.

"Es que ahora todos los periodistas de Moncloa son tertulianos. Todos. ¿Y eso no tiene nada que ver con la información?. ¿O tiene algo que ver con que cada uno tiene una cuota determinada de activismo y protagonismo, mediático también, sobre cuál es su posición?", se preguntó Oliver en el foro.

Como Secretario de Estado de Comunicación, pido disculpas si he ofendido a algún periodista, en especial a quienes cubren la información del Gobierno. Como periodista, invito a mis colegas a reflexionar sobre nuestra profesión. Comparto mi intervención:https://t.co/hKCas6m5IV — Miguel Angel Oliver (@maoliverf) December 20, 2019

Dos días después de su participación en el coloquio, Oliver ha pedido disculpas por sus palabras. "Como Secretario de Estado de Comunicación, pido disculpas si he ofendido a algún periodista, en especial a quienes cubren la información del Gobierno. Como periodista, invito a mis colegas a reflexionar sobre nuestra profesión", ha escrito en la red social.

DEFIENDE EL NÚMERO DE APARICIONES DE SÁNCHEZ ANTE LA PRENSA

En su intervención del pasado miércoles, el secretario de Estado también criticó la cantidad de mensajes que recibe, desde primera hora, por parte de los periodistas. "Yo no puedo llegar a mi despacho a las 7:40 de una mañana, cuando todavía no son oficiales los resultados de las elecciones británicas y que ya me estén preguntado qué reacción tiene el gobierno. ¡Pero es que es imposible! ¿Pero ya a esa hora?", lamenta Oliver.

Además, el alto cargo también defendió la frecuencia con que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación.

En este sentido, Oliver se refirió a las intervenciones que Sánchez lleva a cabo en el exterior. "De las 44, efectivamente, 29 han sido en el extranjero... ¡Vaya hombre! ¡Comparece en el extranjero! Y 14 o 15 en España. Y cuando ha comparecido en el extranjero, la mayoría de las veces lo ha hecho en Bruselas. ¡Qué manía tiene este presidente de viajar, hay que ver!", ironizó.