Sémper se declara avergonzado por los errores en la votación de investidura: "Es un sí o un no, no parece muy difícil"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha confesado sentir "vergüenza" por la "imagen" que trasladan los diputados después de que en las votaciones investidura de Alberto Núñez Feijóo se hayan producido dos errores de diputados que se equivocaran. "Ante un sí o un no, no parece muy difícil no equivocarse y acertar", ha dicho.

Sémper se refería así, en una entrevista al programa Parlamento de RNE recogida por Europa Press, al hecho de que el diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho y el de Junts Eduard Pujol votaran erróneamente en favor de la candidatura de Feijóo durante unas votaciones que se hicieron por llamamiento.

En este contexto, Sémper ha criticado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, computara como nulo el voto afirmativo que Pujol emitió por error en la segunda votación de investidura. Aunque al advertir que se había equivocado Pujol pronunció un 'no', la secretaria cuarta de la Mesa, la 'popular' Carmen Navarro, dio por bueno el 'sí' que había dicho inicialmente.

INTERPRETACIÓN SIN LÍMITES DEL REGLAMENTO

"Eso es lo que debe prevalecer", ha defendido Sémper, quien ha expresado su temor a que "a lo largo de esta legislatura a el Reglamento del Congreso sea algo interpretable más allá de los límites racionales de interpretación".

En este contexto, ha dicho sentir "vergüenza" por la imagen que dan los diputados, recordando que en la primera votación fue Sancho quien erró también dando un 'sí' al líder del PP, aunque en su caso se autocorrigió y la secretaria tercera de la Mesa, la socialista Isaura Leal, validó su voto rectificado.

"Un error lo podemos aceptar todos, todos cometemos errores pero una sesión como esta de investidura, quizás ante un sí o un no, no parece muy difícil no equivocarse y acertar", ha dicho, remarcando que la mayoría de sus señorías se toman su trabajo "muy en serio" aunque con este tipo de episodios pueda parecer que no es así.