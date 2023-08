Sémper matiza que pactar una investidura con el PSOE es una forma de "derogar el sanchismo"

Admite que es una "solución extraordinaria" para un momento "extraordinariamente importante"



MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha matizado que pactar una investidura con el PSOE de Pedro Sánchez, tal y como ofreció el miércoles el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, es una forma de "derogar el sachismo". Ha justificado la cuestión alegando que es una "solución extraordinaria" para un momento "extraordinariamente importante".

"Que el PSOE, que Pedro Sánchez, pactara con el Partido Popular y no con los independentistas sería una forma también de derogar el sanchismo", ha sostenido el dirigente 'popular' en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha apelado a la necesidad de un gran acuerdo entre PP y PSOE, como ocurrió en Alemania.

Sémper ha manifestado que el país vive un momento "complicado" y que las medidas que se necesitan impulsar "deben trascender de las siglas para pensar en el conjunto de los españoles".

En este sentido, ha reivindicado que "España necesita cambiar de rumbo" y necesita "dejar de estar protagonizada por los intereses" de los partidos independentistas para pensar en el conjunto de los españoles. "Este es un posicionamientoque hace no demasiado tiempo hubiera puesto de acuerdo a PSOE Y PP. Hoy, desgraciadamente, no es posible", ha lamentado.

"ESTO NO VA DE REGATES"

Sémper ha vuelto a desmentir que su partido haya hecho un llamamiento al transfuguismo en las filas del PSOE para que algunos diputados apoyen la investidura de Feijóo, asegurando que no está en política para "hacer regates" y "navajeos".

"No voy a apelar yo a diputados individuales, no estoy tan loco, no estoy tan chalado, no soy tan irresponsable", ha asegurado. matizando que el mensaje del PP se ha tratado solo de una "apelación" al entendimiento para el conjunto de los socialistas, no a los diputados.

Para el dirigente 'popular', la política "no va de tránsfugas", sino de preguntarse si PP y PSOE pueden ponerse de acuerdo. "¿Es tan descabellado pensar que en un momento como el actual el partido socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo? Pues parece que es descabellado según nos ha dicho el PSOE", ha lamentado.

En este sentido, ha indicado que su formación, lo que quiere con el PSOE, es compartir "la necesidad incluso imperiosa" de "caminar juntos en este momento", todo ello a pesar de la distancia que separa a ambos partidos.

"Somos partidos diferentes, pero convendría que fuéramos capaces de ponernos a menos en una cosa, y es el interés compartido por España, en un momento crucial, en un momento en el que vamos a tener que decidir sobre aspectos esenciales para la estabilidad del país y para el bienestar de los españoles", ha añadido.

NO DA POR PERDIDA LA INVESTIDURA DE FEIJÓO

Sémper ha reiterado que en las filas del PP son conscientes de lo "difícil" que será sacar adelante la investidura de Feijóo, si bien ha rechazado "quedarse de brazos cruzados" en la calle Génova.

"La alternativa es mucho peor y además no cumpliría con el mandato de las urnas, en las que a nosotros nos han votado más de ocho millones de personas", ha indicado, confesando que no obstante ni se engañan a ellos mismos ni pretenden "engañar a nadie" con sus posibilidades.

El dirigente del PP ha recordado que tienen el mandato del Rey de intentar conformar gobierno y que intentarán en el "poco menos de un mes" restante hasta la sesión de investidura obtener el resto de votos favorables necesarios. "Yo en esta vida no doy nada ni por perdido ni por ganado", ha zanjado.