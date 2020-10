El Senado apoya una moción del PSOE sobre la renovación del CGPJ entre reproches por las supuestas "prisas" de Podemos

Los socialistas comparan a Casado con Fernando VII por no acatar la Constitución

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los grupos parlamentarios del Senado se han mostrado a favor de una moción presentada por la bancada socialista para instar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace casi dos años, y del Tribunal Constitucional (TC), desde hace uno, con la única oposición de PP y Vox, que han achacado la urgencia del Gobierno a las supuestas "prisas" de Unidas Podemos para tapar sus "vergüenzas" judiciales.

El senador socialista José María Oleaga, que ha sido el encargado de defender la moción, ha esgrimido que "es una exigencia democrática" que viene marcada por la Constitución en su artículo 122, por la Unión Europea y por el Consejo de Europa y ha hecho hincapié en que también se trata de una "obligación" de los propios senadores y diputados, puesto que juraron o prometieron acatar la Carta Magna.

En este sentido, ha criticado el "constitucionalismo de pandereta" del PP y ha llegado a comparar a su presidente, Pablo Casado, con Fernando VII, recordando que ha pasado a la Historia como el rey que juró cumplir la Constitución de 1812 y no lo hizo.

"El motivo por el cual bloquean es porque dicen que hay ministros de Unidas Podemos que son muy malos y que pueden afectar al futuro del país", ha dicho para después apostillar que en realidad es una "excusa" porque no es la primera vez que el PP bloquea la renovación de los órganos constitucionales, subrayando que ya lo hizo entre 2006 y 2008, cuando la formación morada ni existía. "La mentira tiene las patas muy cortas", ha zanjado.

Para exponer lo que, a su juicio, son las verdaderas razones del PP para oponerse a la renovación de ambos órganos, ha acudido a otra analogía histórica. "'Cartago delenda est', y Catón es Casado y Cartago es Pedro Sánchez", ha ilustrado. "Pedro Sánchez debe ser destruido, ese es el objetivo y la obsesión de Casado: destruir al Gobierno y le da igual si para ello tiene que usar la pandemia y la salud de los españoles, la crisis económica o la Constitución", ha aseverado.

La respuesta ha llegado por boca del senador 'popular' Fernando de Rosa Torner, que ha avanzado que su grupo parlamentario votará en contra porque no se "fía" de Unidas Podemos, al que ha definido como un potencial "caballo de Troya de los dinamitadores del Poder Judicial para que comience la purga de jueces y magistrados como ha pasado en la Fiscalía", recalcando que la parte socialista del Gobierno tampoco se fiaría de sus socios 'podemitas' porque no les comunicó la fusión entre Bankia y Caixabank.

Además, ha aprovechado para hacerse eco del auto que se ha conocido este mismo miércoles del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el cual pide al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación al caso 'Dina'.

"Vemos que este Gobierno no tiene ninguna vergüenza manteniendo al vicepresidente, pero ahora entendemos las prisas que tienen ustedes para renovar (el CGPJ), para tapar las vergüenzas del caso 'Dina', este es el Gobierno del caso 'Dina'", ha espetado De Rosa Torner.

Asimismo, ha aclarado que el PP tampoco apoyará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que sopesa hacer el Gobierno para desbloquear la renovación del CGPJ y el TC, por considerar que con ello intenta "coaccionar" al Partido Popular, ante lo cual ha subrayado que la formación política no responde a "amenazas". A este respecto, también ha confirmado que, de materializarse, el PP impugnará esta "reforma sectaria" en el TC.

Jacobo González-Robatto, de Vox, ha rechazado igualmente la moción, aduciendo que es un intento del Gobierno para "meter la mano en la Justicia" y "tapar sus casos de corrupción". En cuanto a la posible reforma de la LOPJ, la ha descrito como "un ataque subversivo a la Constitución" cuyo fin sería "amedrentar" al PP para que se avenga a negociar la renovación de TC y CGPJ. "Les instamos a oponerse rotundamente y a empezar a ejercer como partido de la oposición", ha exhortado a los 'populares.

UNA REFORMA HACIA LA "DESPOLITIZACIÓN"

El resto de grupos parlamentarios, en cambio, han expresado su apoyo a la moción, por cuanto aboga por la renovación de los órganos constitucionales, que todos los intervinientes han considerado una obligación constitucional, si bien al mismo tiempo han planteado la necesidad de emprender una reforma de la LOPJ que realmente suponga una "despolitización" del Poder Judicial, criticando al PSOE que siempre ha participado del sistema de "reparto por cuotas".

Así se ha manifestado Carles Mulet, de Compromís y representante del grupo de la izquierda confederal, que ha abogado por una reforma más ambiciosa y ha reprochado al PP, "el primer partido político condenado por corrupción y que acumula cientos de casos", que "se dedique a obstaculizar la renovación del órgano que decide los puestos clave de la justicia española".

Imanol Landa Jáuregui, del PNV, ha anticipado asimismo un voto favorable ante lo que considera "una situación absolutamente insostenible". En su caso, ha estimado que, aunque "no faltan razones para modificar" el sistema de renovación de los órganos constitucionales, apuntando que "el problema está más en el uso y el abuso del sistema que en el propio sistema", "es lo que es y resulta, por tanto, de obligado cumplimiento".

Por su parte, Laura Castel, de ERC y que ha hablado en nombre de la formación catalana y de Bildu, ha afeado al PP, "que se considera el campeón del constitucionalismo", que se haya "bunkerizado" en el Poder Judicial para que perviva "una caducada versión del CGPJ que no refleja la voluntad de las urnas" con el fin de "garantizarse el control de los nombramientos de la cúpula judicial". "Estas prácticas son anticonstitucionales", ha denunciado.

En una posición intermedia se ha situado Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, que ha justificado la abstención de su grupo parlamentario porque, según ha dicho, están a favor de "desbloquear pero también de despolitizar". Además, al igual que PP y Vox, ha aludido a los problemas judiciales de los morados. "Ahora se entienden las prisas de Podemos por colocar a vocales afines en el CGPJ", ha deslizado.

Por último, Josep Maria Cervera, de JxCat y el grupo nacionalista, ha manifestado que no votan 'no' porque "resulta evidente que la actitud de los 'populares' de querer controlar el Poder Judicial por la puerta de atrás no es de recibo", pero que tampoco votan 'sí' porque la iniciativa socialista obedecería solo al hecho de que su "plan B" --intentar pactar la composición del CGPJ y del TC con el PP-- ha fracasado.