Visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Senado, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha recibido a 9.026 visitantes en las Jornadas de Puertas Abiertas que se han celebrado este jueves y viernes, en plena campaña electoral. Durante el primer día, visitaron la Cámara Alta un total de 4.003 personas y 5.023 lo han hecho este viernes, superando la suma de los dos días de visitas de 2025, cuando se registraron 8.893 visitantes.

Cabe recordar que las jornadas de puertas abiertas de la edición pasada fueron un viernes y un sábado, aunque en este año 2026 se han superado todas las expectativas de visitantes aun siendo en el cierre de campaña y en jornadas lectivas.

Las Jornadas de Puertas Abiertas fueron inauguradas este jueves por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien abrió la conocida como 'Puerta del Rey', reservada solo para ocasiones especiales. Ante ella estaban aguardando una larga fila de visitantes que llevaban esperando desde las 06.30 horas a las puertas del Senado.

Para hacer más llevadera la espera, el Senado ha ofrecido chocolate caliente y caldo a quienes aguardaban en el exterior. Entre los visitantes también había quienes se acercaban por primera vez, movidos por la curiosidad de conocer una institución que hasta ahora solo habían descubierto en otros países.

"Hemos conocido varios Senados y no conocíamos el nuestro. Dicen que es impactante y queríamos comprobarlo", han contado miembros de un grupo que esperaba desde las ocho de la mañana.

El Antiguo Salón de Sesiones, abarrotado de ciudadanos, acogió la bienvenida de Rollán, acompañado del vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, y la vicepresidente segunda, Concepción Andreu Rodríguez, entre otros. En este escenario, el presidente animó a los presentes a aprovechar la ocasión para conocer una institución que, según ha recordado, "no solo es su casa, sino que está a su servicio".

Desde allí, repasó algunos de los espacios que han podido descubrir durante el recorrido, como los Despachos de Honor, el Salón de Pasos Perdidos, la biblioteca o el actual Hemiciclo.

UN HEMICICLO SIN SEÑORÍAS POR EL 29N

No obstante, la edición de este año ha presentado una particularidad: las Cortes están disueltas y, por tanto, hay menos senadores de lo habitual en la Cámara.

Antes esta situación, la cercanía de las elecciones del domingo también ha tenido su espacio en la bienvenida. Rollán aprovechó su intervención para animar a los ciudadanos a acudir a las urnas y reivindicar la importancia de participar en los procesos electorales.

"La democracia es el mejor sistema para que los pueblos estén representados y puedan elegir a sus respectivos dirigentes", afirmó el presidente 'popular'.

En esta línea, Rollán recordó que la posibilidad de votar y elegir libremente a los representantes, algo cotidiano en España, no está garantizada en todos los países. Por ello, defendió la importancia de que cada convocatoria electoral registre una participación "muy elevada" y ha insistido en que quienes tienen la oportunidad de votar deben hacerlo.

Ya ante los medios de comunicación, el presidente evitó pronunciarse sobre las insinuaciones de posibles irregularidades en el proceso electoral. "Hoy estoy en una posición absolutamente institucional", zanjó el 'popular'.

UN TRONO REAL QUE SOLO SE EXHIBE DOS DÍAS AL AÑO

Más allá de la actualidad política, el recorrido ha permitido adentrarse en algunos de los espacios más singulares de la Cámara Alta. Una de las paradas más llamativas es el Salón de Pasos Perdidos, donde se encontraba el Sillón del Trono, una pieza que únicamente se expone durante estas jornadas y que se convierte en uno de los grandes atractivos de la visita.

El asiento, de estilo neobarroco y elaborado en madera tallada y dorada, fue utilizado por Isabel II, Amadeo de Saboya y Alfonso XII, entre otros monarcas. Su exposición permite contemplar de cerca una pieza histórica que durante el resto del año permanece fuera del recorrido habitual de los visitantes.

Otra de las joyas de la Cámara es su biblioteca, de estilo neogótico y construida en 1882. Sus estanterías albergan más de 340.000 volúmenes, repartidos entre los fondos histórico y moderno, en una sala que destaca por su arquitectura y que constituye uno de los espacios más singulares del edificio. "Es una de las bibliotecas más importantes dentro del ámbito de las cortes a nivel mundial", ha presumido Rollán.

La visita tenía también un toque navideño con el árbol y el Belén instalados en el vestíbulo de entrada, obra de la Asociación de Belenistas de Madrid. El recorrido continúa por las salas Manuel Broseta Pont y Giménez Abad hasta llegar al edificio de ampliación, donde se encuentra el Hemiciclo en el que habitualmente se celebran los Plenos.

Allí, los visitantes han podido acercarse al espacio en el que se desarrolla buena parte de la actividad parlamentaria y contemplar una imagen diferente a la habitual, con las Cortes disueltas y sin sesiones plenarias.

La visita ha concluido en el acceso de la calle Bailén, donde los asistentes han recibido un obsequio de la institución y han podido dejar su firma en el libro de visitas.