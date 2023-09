Siete de cada diez votantes están descontentos con el resultado del 23J y un tercio quiere nuevas elecciones, según CIS

El 61% de lo que votaron asegura que decidió su voto antes los comicios



MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez españoles que votaron en las últimas elecciones generales se muestran descontentos con el resultado del 23 de julio e incluso un tercio de ellos querría que hubiera una nueva convocatoria electoral, según se desprende del Barómetro de Opinión realizado este mes de septiembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El sondeo, recogido por Europa Press, realiza una serie de preguntas a los encuestado sobre su comportamiento antes, durante y después de esa cita electoral y sus impresiones sobre los resultados que arrojaron las urnas.

De entrada, sólo un 21% dice estar contento con lo sucedido el 23J, mientras que un 35,8% se muestra disgustado y preferiría que hubiera nuevas elecciones y a otro 35,3% tampoco le gusta pero se resigna a lo que salió de las urnas.

El organismo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos revela, además, un gran compromiso de los españoles con su derecho a voto, pues un 72,1% de ellos no pensó en ningún momento en abstenerse, frente a un 27,8% que sí lo llegaron a pensar.

La mayoría de los encuestados (61%) tenía decidido el partido o la coalición que iba a votar antes del inicio de la campaña electoral, mientras que un tercio tomó la decisión en esos quince días: un 15,9% durante la última semana y un 12,5% al inicio de la campaña.

Asimismo, la encuesta apunta a que ocho de cada diez españoles no cambió de partido cuando decidió ir a votar y del restó que sí lo hizo la mitad (55,2%) viró durante la última semana de la campaña electoral.

AFINIDAD Y PROGRAMA DETERMINAN EL VOTO

Preguntados sobre la razón que les llevó a votar a un partido o coalición en las últimas generales, el 25,1% de los españoles responde que lo hizo por afinidad ideológica, un 13,3% atendiendo al programa electoral.

De hecho, de haber conocido los resultados de las elecciones legislativas, nueve de cada diez entrevistados asegura que habría votado a mismo partido o candidatura y sólo un 7,6% habría votado distinto.

Entre los que decidieron no votar en la cita electoral del pasado julio, casi un 40% lo decidió mucho antes del inicio de la campaña electoral aunque la mitad recalca que en algún momento pensó en hacerlo. De haberlo hecho, un 26,1% habría votado al PSOE y un 22,3%, al PP.

De los que se abstuvieron de votar, un 23,9% justifica su decisión en que no le inspiraba confianza ningún partido o político, un 13,1% no se sentía representado por ninguna candidatura y un 10,7% asegura no creer en la política. En todo caso, de convocarse elecciones al Parlamento en este momento, siete de cada diez irían votar con toda seguridad.