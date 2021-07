Simancas replica al PP que si "quiere investigar" tiene una oportunidad con la comisión de 'Kitchen': "Se van a hartar"

Acusa a los 'populares' de sabotear la Constitución "cotidianamente" y les insta a la renovación de los órganos

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha replicado este viernes al Partido Popular que si "quiere investigar" las ayudas a la aerolínea Plus Ultra tienen "una oportunidad fantástica" con la comisión del Congreso de los Diputados que indaga en la operación 'Kitchen', donde "se van a hartar" a ahondar en una "panoplia de irregularidades".

Así, y después de que los 'populares' pidiesen "una comisión de investigación en las Cortes Generales" para conocer el destino del dinero, "el objetivo del Gobierno" y que este "dé todas las explicaciones" sobre la aerolínea, Simancas ha emplazado al partido que lidera Pablo Casado a que "ayuden" al Ejecutivo en las pesquisas parlamentarias sobre la trama supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

En este sentido, Simancas ha defendido que el Gobierno "está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales", con "máxima transparencia" y colaborando con la Justicia acerca de Plus Ultra. Así, ha criticado que se hayan "dicho cosas que no son ciertas". "No se trata de subvenciones, son préstamos que se tienen que devolver. No es una empresa venezolana, es española", ha matizado.

Asimismo, y después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenase suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea, el secretario de Estado ha sostenido que la Justicia no "ha echado atrás" la ayuda, sino que "ha suspendido la transferencia y ha pedido una aclaración".

"¿Que el PP quiere investigar? Tiene una oportunidad fantástica a partir del día 1 de septiembre cuando reanudemos los trabajos de la comisión Kitchen. Se van a hartar de investigar porque hay una panoplia de irregularidades que se cometieron en el Ministerio del Interior para tapar el latrocinio del PP", ha espetado Simancas.

SIN "AGENDA" PREVISTA PARA LAS REUNIONES CON LOS GRUPOS

En su crítica al PP, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha asegurado que es "paradójico" que repitan constantemente que hay varios grupos que incumplieron la Constitución hace cuatro años. "Es verdad, y les tratamos de convencer de que no lo hagan, pero hay un grupo parlamentario que la incumple todos los días", ha continuado.

Es el Partido Popular, ha señalado Simancas, la formación que "se niega a renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo". "Si hay un grupo que sabotea la Constitución cotidianamente es el Grupo Parlamentario Popular: les estamos instando a que dejen de actuar de esta manera", ha apostillado.

En esa línea precisamente fue la primera toma de contacto telefónico con los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición que este jueves mantuvo el nuevo ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Está previsto que sea a partir de septiembre cuando el propio Bolaños mantenga un encuentro presencial con todos ellos.

Simancas se ha encargado de explicar que en esas conversaciones, "en contra de lo que se ha dicho", no se "concretó ninguna agenda". El único compromiso que se desprendió fue continuar el diálogo con la apertura del nuevo curso político, donde el Ejecutivo espera poder abordar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, también, la "renovación de los órganos constitucionales".

Por otro lado, preguntado sobre si tratarán de mejorar la coordinación y el diálogo con sus socios parlamentarios, el dirigente socialista ha sido claro: "Sí, antes, durante y después. Es el mandato de la ciudadanía, que ha elegido un Parlamento muy fraccionado con diez grupos parlamentarios y 20 fuerzas".