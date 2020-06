Simón cree que si las propuestas de Galicia son justificadas podrá salir de la alarma por su trabajo "excelente"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha asegurado hoy que si las propuestas que realice Galicia esta semana al Ministerio de Sanidad son "justificadas" podrá salir de la alarma y ha calificado de "excelente" el trabajo que está realizando esta comunidad autónoma.

Durante la rueda de prensa diaria que ofrece desde Moncloa, el director del CCAES se ha referido al anuncio del gobierno gallego de que pedirá salir ya la próxima semana del estado de alarma.

"Me consta que Galicia está haciendo un trabajo excelente y cuando hagan la solicitud habrá que valorar y si son justificadas las propuestas que hacen entiendo que sería posible", ha precisado el doctor Simón.

En este sentido, ha explicado que esta comunidad autónoma lleva ya una semana en fase 3 y la evolución de la epidemia es "realmente buena" y ha desarrollado unas "capacidades de prevención y control muy buenas y de detección precoz".

"La situación de Galicia es desde luego muy favorable", ha exclamado y aunque ha dicho no conocer al presidente Alberto Núñez Feijóo, sí ha precisado que conoce a los que trabajan en la Consejería de Sanidad de la Xunta. "Se que son un equipo muy prudente y muy profesional y que las decisiones no se toman a la ligera, sino de una forma muy consciente y con la prudencia necesaria", ha añadido.

Tras precisar que no va a valorar si es bueno o es malo que Galicia salga del estado de alarma, sí ha querido matizar que el hecho de que alcancen ya la nueva normalidad no tendrá mucho impacto si las regiones de alrededor no pueden tener la misma situación. Y esto último, ha aseverado, no sabe si va a pasar o no porque tampoco conoce si estas regiones van a pedir el levantamiento del estado de alarma.

En este sentido, ha explicado que si es únicamente Galicia quien pasa a fase 3 tendrá "algunos beneficios relacionados con el control de aforos y cosas parecidas" pero ha recalcado que la movilidad exterior, si otras CCAA de alrededor no están en fase nueva normalidad "no es en principio factible, al menos durante la siguiente semana".

Por lo tanto, es cierto que algo ganarán pero no será demasiado. En todo caso, a mi me consta que Galicia está haciendo un trabajo excelente y cuando hagan la solicitud habrá que valorar y si son justificadas las propuestas que hacen entiendo que sería posible.



497639.1.260.149.20200610183048