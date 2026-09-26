El Sindicato de Inquilinas exige aprobar este martes el 'decreto Maricarmen' y amenaza la continuidad del Gobierno

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, durante una manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen Abascal, a 26 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado la moviliz - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha afirmado este sábado que el caso de Maricarmen ha supuestos un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en España y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata este martes del denominado 'real decreto Maricarmen'.

En este sentido, ha advertido este sábado en declaraciones a los medios previo a la manifestación 'Ni una Maricarmen más' de que si la norma no sale adelante, el Ejecutivo "no tiene ningún sentido" y debería plantearse su continuidad.

Del Río ha señalado que lo sucedido con esta inquilina "ha conmocionado a todo el país y ha supuesto un punto de inflexión" tras el cual la organización no va a tolerar que situaciones similares se repitan.

"Ya no aceptamos vivir bajo estas leyes rentistas que ponen la vida por debajo del lucro de unos pocos", ha aseverado la portavoz. Durante su intervención, la representante sindical ha dirigido sus críticas tanto a la administración autonómica como a la estatal.

En primer lugar, ha responsabilizado al Ejecutivo regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso de haber convertido la Comunidad de Madrid en un "paraíso de la especulación", recriminándole la organización de "ferias inmobiliarias para especuladores" y el gasto de fondos públicos en "áticos de lujo".

Asimismo, ha acusado de inacción al Gobierno central y le ha reprochado haber utilizado "el dolor de Maricarmen en su campaña partidista contra el PP".

"En este país estamos gobernados por los buitres", ha sentenciado Del Río, subrayando que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio a través de una regulación "valiente".

CONTRATOS INDEFINIDOS, CONGELACIÓN DE PRECIOS Y FIN DE DESAHUCIOS

Para avanzar hacia un modelo que "elimine la especulación", la organización ha presentado a los grupos parlamentarios el 'real decreto Maricarmen', cuyo texto articulado exige cuatro medidas fundamentales: la implantación de contratos indefinidos mediante la renovación automática, la congelación del precio de los alquileres, el fin del "fraude" en los contratos de temporada y por habitaciones, y una moratoria efectiva que impida los desahucios sin alternativa habitacional.

"Si no suben nuestros sueldos, tampoco vamos a financiar a los rentistas", ha enfatizado la portavoz, quien ha remarcado que la propuesta normativa ya está en manos de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados.

Del Río ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para mantener la movilización en la calle y convertir este episodio en "el inicio de la conquista del derecho a la vivienda".