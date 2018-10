Sindicatos de Policía piden a los Mossos que retiren las pancartas independentistas, que consideran "obscenas"

Publicado 17/08/2018 12:21:40 CET

Distintos sindicatos de Policía Nacional consideran que los independentistas "no tienen ningún tipo de pudor ni respeto" al desplegar dos pancartas en contra del rey Felipe VI en Barcelona durante los actos de homenaje a las víctimas del atentado en Cataluña del 17 de agosto de 2017 en los que participa el monarca.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, además ha exigido a los Mossos d'Esquadra que retiren las pancartas independentistas en contra del Rey que están desplegadas en un edificio de la Plaza Cataluña y en otro al lado de La Rambla barcelonesa.

"Esas pancartas no deberían estar ahí, deben de ser retiradas, es más que evidente que deben hacer todo lo posible para que esas pancartas políticas no estén en el homenaje a las víctimas", ha subrayado Giraldo. A su vez, la UFP ha destacado que "no se puede hacer política" en un homenaje a las víctimas porque, según ha dicho, "quien saca esa pancarta se define a sí mismo".

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Ramón Cossío, considera que "es obsceno" que los independentistas "aprovechen" que el foco internacional se sitúa en Barcelona por el homenaje a las víctimas para hacer "campaña".

La SUP ha condenado las pancartas contra el monarca porque "mancillan y humillan" la figura del Jefe del Estado, que ha destacado, que la actitud del Rey "ha sido ejemplar" y sin embargo, los independentistas "le faltan el respeto al utilizar el día de hoy para hacer campaña".

Durante la última hora del jueves se desplegó una pancarta en la fachada del número 9 de Plaza Cataluña contra el rey Felipe VI, que ha participado en los actos de homenaje a las víctimas, bajo el lema "The spanish King is not welcome in the catalan countries" (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes" y que fue retirada por los Mossos d'Esquadra en torno a las 5 de la madrugada.

No obstante, los independentistas a primera hora de este viernes han vuelto a desplegar la misma pancarta además de otra contra la guerra en un edificio de La Rambla barcelonesa en la que se emula una fotografía de Felipe VI encajando la mano al rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, y con una 'estelada'.