Los socios del Gobierno lamentan la "pelea de bar" de PP y PSOE con la corrupción, "enfangando todo"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esquerra, Junts, el PNV y el BNG, socios habituales del Gobierno de coalición, han coincidido este miércoles en acusar al PP y al PSOE de montar en el Pleno del Congreso "una pelea de bar" o un "combate de boxeo" con la corrupción, sea el 'caso Koldo' o la investigación fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y se lamentan de que este "espectáculo" sólo sirve para "enfangarlo todo".

Los reproches han llegado en la sesión de control del Congreso, tras los cruces de reproches de los dos grandes partidos durante las preguntas al Gobierno y tras la primera intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, citado a comparecer por la trama de supuesto cobro de comisiones de la que formaba parte Koldo García Izaguirre, que fue asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.

Así, el diputado de ERC Francesc-Marc Vidal ha reprochado el "espectáculo" ofrecido por PP y PSOE durante el Pleno del Congreso y ha optado por el castellano para pedirles que no conviertan la Cámara Baja en una "pelea de bar" y para que dejen de "darse tortazos" y "aparquen el 'y tú más'".

NO TODO EL MUNDO ES CORRUPTO

A su juicio, esta actitud da una imagen de que "la política apesta", y eso sólo favorece discursos antisistema como los que atribuye a Vox. "No todo el mundo es corrupto", ha querido dejar claro.

Por ello, les ha pedido que si la corrupción existente en ambos partidos va a convertirse en una "pelea de bar", no lo utilicen como el recurso habitual durante las sesiones de control al Gobierno en el Congreso. Vidal ha insistido en que el ambiente en el hemiciclo se ha convertido en "irrespirable" y aunque es consciente de que todos son "responsables" cree que en especial lo son los grandes partidos.

También Pilar Calvo, de Junts, ha criticado que el PP y el PSOE se hayan embarcado en un "combate de boxeo a golpes de acusación" e intentando "colocar al contrincante la etiqueta de corrupto" y cayendo en "el clásico 'Y tú más'".

"En lugar de tomar medidas drásticas contra los corruptos, y tienen unos cuantos, a izquierda y derecha, nos obligan a ver una pelea electoralista, que utiliza el altavoz del periodismo de bufanda", ha lamentado.

AMBIENTE IRRESPIRABLE

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el PP y el PSOE piden comisiones de investigación o comparecencias pero ya tienen decidida su sentencia. En su opinión, da la impresión de que se busca es "crear un ambiente irrespirable".

"¿Cuál es la conclusión de la gente ante esto? Pues que esto es un barrizal, que la política no es más que barro, que todo es sucio en la política y que no hay distinción entre unos y otros --ha subrayado--. No tienen perdón, de verdad".

También el BNG, a través de su diputado, Nestor Rego, ha reprochado ese "espectáculo bochornoso" de cruce de acusaciones. El portavoz del bloque gallego está convencido de que la ciudadanía siente "asco" y "hartazgo" porque lo que verdaderamente quieren no es el "y tú más", sino "mano dura con la corrupción" y "asunción de responsabilidades".

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha incidido en estas críticas avisando de que no permitirá que el PSOE y el PP se dediquen al "y tu más" mientras se renuncia a mejoras sociales al haber desistido de presentar unos Presupuestos para este año.