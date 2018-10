Soria aconseja al PSOE que preste atención a Grecia: "Si tiene la tentación de jugar a ser Podemos, gana Podemos"

Publicado 26/01/2015 12:20:59 CET

Cree que Aznar hizo un llamamiento a mejorar las cosas y que eso es lo que está haciendo el Gobierno

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, cree el PSOE debería prestar más atención a la situación de Grecia, porque la victoria de SYRIZA se debe en parte al "desbarajuste de la izquierda", y ha citado al exdirigente socialista vasco Nicolás Redondo Terreros para lanzar un aviso: "Si el PSOE tiene la tentación de jugar a ser Podemos, al final gana Podemos".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, Soria ha opinado que entre SYRIZA y Podemos existe el paralelismo de que son dos fuerzas "con un discurso muy radical", pero también ha avisado de que puede haber otro paralelismo en el "desbarajuste de la izquierda".

"Si el PSOE pretende emular a quienes dentro de la izquierda tienen posiciones más radicales, muy probablemente les acabarán ganando la partida", ha precisado.

Preguntado si, a la vista de los discursos de la Convención, el PP considera ahora a Podemos un rival más importante que el PSOE, ha replicado que "en política nunca hay rivales pequeños" y ha destacado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que hizo fue apelar a la estabilidad, "uno de los principales activos que hoy tiene España" porque ha permitido sacar adelante las reformas, tal como se reconoce "sobre todo fuera de España".

El ministro ha reconocido que hacer esas reformas "está teniendo un coste político claro para el PP", pero ha añadido que no se han dejado de hacer "porque se está demostrando que son las buenas y necesarias para seguir adelante".

Con todo, ha hecho hincapié en distinguir la situación de España de la de Grecia, recordando que este país fue rescatado "porque el entonces gobierno del socialista (Yorgos) Papandreu se mostró incapaz de afrontar los desequilibrios macro tremendos que había", mientras que en España el Gobierno de Mariano Rajoy evitó el rescate y hoy está creciendo y creando empleo.

Por otra parte, Soria ha asegurado que el expresidente del Gobierno José María Aznar hizo un llamamiento "a mejorar las cosas" durante la Convención Nacional que el PP ha celebrado este fin de semana y que eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno y también intentando mejorar la comunicación de las cosas que están haciendo porque si no hacen esto bien "corren el riesgo de que no lo perciban los ciudadanos".

AZNAR TUVO UN DISCURSO "MUY EN SU LÍNEA"

El ministro ha recalcado que Aznar tuvo un discurso "muy en su línea" y que su pregunta acerca de "dónde está el partido" actualmente fue respondida a los veinte minutos por personas que, además de estar en política, son agricultores y electricistas, entre otras profesiones, y le dijeron que el PP está "intentando solucionar los problemas de los vecinos".

Preguntado por el daño que puede causar a la imagen del partido la salida de prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas, el ministro ha instado a distinguir entre "las estrategias penales y procesales de defensa de cada persona y lo que es una realidad en España". En este sentido, ha señalado que a diferencia de hace tres años, ahora nuestro país "crece", "los inversores vuelven", "crece el empleo" y "hay confianza en la economía".

NO SE PUEDE RESPONDER POR TODOS LOS MILITANTES

"Rajoy ha sido extremadamente claro en la convención", ha dicho, recordando sus palabras sobre que "no se puede responder por todos y cada uno de los militantes, pero la inmensa mayor parte de la gente que está en el PP son personas honradas". "Y cuando alguien no lo hace así el partido actúa tal y como ha actuado", ha añadido en referencia a Bárcenas, al que no ha querido mencionar.

Además, ha señalado la importancia de que los españoles aprendan a "hablar bien de España", hacer un "esfuerzo para poner en valor las enormes fortalezas" que tiene y que invitan a 65 millones de turistas a visitarlo.

Preguntado si él estaría dispuesto a repetir como candidato en Canarias, ha asegurado que no descarta "absolutamente nada" porque lo que le "hace ilusión" es hacer lo que le pidan el PP y su presidente. "Estaré donde diga el presidente de mi partido", ha dicho.