Sortu dice tras la muerte de Rubalcaba que "no es momento de pasar factura política" y no hará un "ejercicio de cinismo"

Publicado 10/05/2019 19:29:33 CET

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Sortu ha hecho público un comunicado, ante la muerte del exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que afirma que "no es momento de pasar facturas políticas" y "no hará ningún ejercicio de cinismo".

El exvicepresidente del Gobierno, exministro y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido este viernes en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), dos días después de sufrir un infarto cerebral.

En un escueto comunicado posterior de tres puntos, Sortu asegura que la izquierda abertzale desea manifestar que "no hará ningún ejercicio de cinismo e hipocresía".

Además, puntualiza que "no es el momento de pasar facturas políticas" y señala que "desde un punto de vista revolucionario, es el momento de guardar un profundo respeto hacia sus familiares y allegados".