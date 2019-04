Suárez Illana ve "suave" la frase de Casado en comparación con las "barbaridades" de los "bilduetarras"

Publicado 09/04/2019 11:50:05 CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número dos del PP por Madrid al Congreso, Adolfo Suárez Illana, ha calificado este martes de "extremadamente suave" la frase del presidente del partido, Pablo Casado, en la que acusó al presidente del Gobierno de preferir pactar con quienes tienen las "manos manchadas de sangre", habida cuenta de "las barbaridades cometidas por los bilduetarras".

Así lo ha expresado Suárez Illana en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido las declaraciones del líder 'popular' porque considera que "no tiene complejo" a la hora de clasificar a aquellas personas que "persisten en sacar tajada política de lo que entonces cometieron con las armas".

Casado acusaba ayer Sánchez de querer pactar con quienes tienen las "manos manchadas de sangre" en referencia a una posible búsqueda de pactos postelectorales del PSOE con partidos independentistas catalanes y vascos.

Con todo, el 'número dos' del PP en Madrid ha asegurado que "nunca" daría su voto a Sánchez para evitar un posible gobierno de coalición del PSOE con partidos independentistas. "No es porque le tenga una manía especial, sino porque sé lo que va a hacer, miro lo que ha hecho en el pasado y no me gusta absolutamente nada", ha subrayado.

REFORZAMIENTO DEL ESTADO

Por otra parte, Suárez Illana ha evaluado el programa electoral que presentó el partido este lunes en Barcelona, y sobre el análisis del Estado Autonómico que propone su partido, el candidato 'popular' ha defendido que se trata de "reforzar el Estado".

En concreto, Suárez Illana hace referencia así a establecer una base común en educación en la que la Historia, Filosofía o Lengua y Literatura tengan un cimiento común para todo el territorio nacional, así como a "poner en marcha la inspección del Estado para que esto se aplique de verdad".