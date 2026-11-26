La diputada de Sumar en el Congreso Aina Vidal. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar Aina Vidal ha arremetido este jueves contra la 'número dos' de la lista del PP por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por haber utilizado el Día internacional para la eliminación de las violencias machistas para "ir en contra de otra mujer", en referencia a la amiga del exministro José Luis Abalos a la que se pagaba la vivienda en la Plaza de España de Madrid, y para "revictimizar" a las "prostitutas, como si fuera negativo".

Así lo ha hecho antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso al ser preguntada sobre el vídeo en el que Álvarez de Toledo relacionaba la política de vivienda del Gobierno con la corrupción. La diputada 'popular' se fue a la madrileña Plaza de España, donde está el edificio en el que la trama del fraude de las mascarillas pagó un piso de alquiler a una mujer relacionada con el exministro Ábalos, para proclamar que la política de vivienda del Gobierno se resume en que el Ejecutivo "le pagó un piso a una puta".

Vidal ha confesado que recibió "con sorpresa" esa intervención de la diputada 'popular', precisamente el 25N. "Creo que no se puede tener menos capacidad de apunte", ha indicado, censurando que aprovechara un "día tan destacado" para "ir en contra de otra mujer" y "revictimizar, en este caso, a las prostitutas como si fuera algo negativo".

"No me caben palabras. Creo que es una evidencia que tenemos que frenar a esta gente", ha recalcado Vidal, incidiendo en que "ya no se distingue al PP de Vox". Por eso prevé que, "con más motivos que nunca" las mujeres saldrán a votar el domingo como ya hicieron en las generales de 2023. "Seremos la diferencia", ha augurado.

LA MARQUESA, A ACTOS SOCIALES

También ha hablado sobre el vídeo de Álvarez de Toledo, el candidato de Compromís-Front Valencià Alberto Ibáñez. A su juicio, con este tipo de declaraciones, la 'popular' "menosprecia a la gente del pueblo" y a la gente de barrio que, como los trabajadores, "no necesitan que marquesas les digan qué hacer", sino "organizarse y ganarles".

A su juicio, la también portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso "debería dedicarse a acudir a actos sociales de la alta aristocracia y no a la política" porque es una "mala representante" de la ciudadanía.