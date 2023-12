Sumar discrepa del PSOE y defiende como "normalidad democrática" que los jueces puedan acudir a comisiones sobre lawfare

Lois remarca que los diputados no van a "juzgar" a magistrados sino a "escuchar" y "valorar" información: "Los recelos no tienen sentido"

La portavoz de Sumar, Marta Lois, no comparte la posición del PSOE y ha defendido que el hecho de que los jueces puedan acudir a las comisiones de investigación por supuestos casos de 'lawfare' es un signo de "normalidad democrática" y preserva la separación de poderes entre el legislativo y el judicial.

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que mediante estos órganos parlamentarios "los diputados no van allí a juzgar" a los magistrados, sino lo que quieren es "valorar políticamente" toda la información que sea pertinente.

"Yo creo que aquí hay un desenfoque. Entender que los jueces no pueden acudir a esas comisiones sería como no estar estableciendo principios básicos de la democracia que son escuchar y valorar, que no juzgar. Son aspectos diferentes", ha argumentado Lois.

De esta forma, la portavoz de Sumar difiere de la postura expresada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha reiterado estos días que los magistrados no pueden acudir a las citadas comisiones mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó a las Cortes Generales a no citar a jueces.

NO SE VA A PONER EN CUESTIÓN LOS PODERES JUDICIALES

Frente a ello, Lois ha contrapuesto que estas comisiones están "reglamentadas democráticamente" e insiste en que, una vez arranquen y a la luz de la documentación y preguntas que se susciten, sería un ejercicio de "normalidad democrática" que los jueces puedan acudir.

Y es que ha asegurado que el Congreso no es un lugar para "poner en cuestión los poderes judiciales", sino para "saber, aprender y tener conocimiento" sobre una materia, como la posibilidad del 'lawfare', sobre la que se quiere dilucidar, con presencia de todos los grupos parlamentarios.

Preguntada por la posición de asociaciones judiciales que critican la posibilidad de citar a jueces, Lois ha replicado que esos "recelos no tienen sentido" y que cuanto "mayor transparencia" y capacidad de "rendir cuentas" mejor. Y también ha dejado claro que no se está hablando de revelar aspectos "secretos", sino de valorar información.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, también manifestó que el artículo 76 de la Constitución regula las comisiones de investigación donde se pauta la obligatoriedad de comparecer y que nadie está por encima de ese precepto y no hay excepción por el desempeño del cargo.

URGE A RENOVAR EL CGPJ Y LUEGO HABLAR DE POSIBLES REFORMAS

Sobre la situación del CGPJ, Lois ha reprochado que el PP haya estado durante cinco años en una postura de "incumplimiento constitucional" con su bloqueo al relevo de sus integrantes, algo que es una "falta de respeto" y una "tomadura de pelo" a la ciudadanía.

Por tanto, ha urgido a los populares a cumplir la legalidad y renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y solo cuando ese cambio de modelo se haya producido están dispuestos a hablar de una posible reforma del sistema de elección. "Que no mareen la perdiz, que no busquen excusas", ha insistido Lois.

SUMAR NO ENMENDARÁ LA AMNISTÍA Y APOYARÁ CAMBIOS SI TIENEN CONSENSO

Mientras, Lois ha remarcado que el grupo parlamentario plurinacional no va a presentar enmiendas a la Ley de Amnistía que se tramita en el Congreso, pero sí están dispuestos a apoyar "ajustes político-técnico que puedan plantearse desde alguna fuerza política y dispongan de "consenso" de la mayoría parlamentaria. "Sumar lo que quiere es que esta norma sea lo mejor posible y apoyaremos aquellas enmiendas que cuenten con consenso", ha enfatizado.

Lois ha reivindicado que Sumar ha dado "pasos importantes" para facilitar un acuerdo y bloque amplio en el Congreso de respaldo a la Ley de Amnistía, "sin doble discurso", con "transparencia" y "honestidad".

De esta forma, ha destacado que en el Congreso existe una agenda relevante para avanzar en la solución del conflicto catalán, donde la amnistía es "imprescindible".