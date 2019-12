El Supremo se da un mes más para dictar sentencia sobre el caso "Palau"

Publicado 13/12/2019 14:10:05 CET

CDC fue condenada por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas de Ferrovial a cambio de obra pública

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más el plazo para dictar sentencia firme sobre desfalco millonario en el Palau de la Música Catalana, han informado fuentes del alto tribunal.

La sentencia resolverá los recursos presentados entre otros, por el expresidente del Palau, Fèlix Millet, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 9 años y ocho meses de prisión; su mano derecha en la gestión de este organismos Jordi Montull, penado siete años y medio; la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, condenada a 4 años y medio; y el extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Daniel Osàcar, a 4 años y cinco meses. La sentencia también condenó al partido devolver 6,6 millones de euros en comisiones ilegales cobradas a través del Palau.

La Sala que resolverá sobre este asunto está presidida por el magistrado y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y completan el triubnal Francisco Monterde, Vicente Magro, Andrés Palomo, y Eduardo de Porres.

Tras la sentencia, anunciaron recursos un total de 16 partes personadas, entre ellos los condenados Fèlix Millet (exdirector del Palau), Marta Vallès (su esposa), Laia Millet (hija de ambos), Jordi Montull, su hija Gemma Montull, Daniel Osàcar (extesorero de CDC) y el representante legal de la antigua CDC, además de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió la absolución de los antiguos directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga.

El criterio de la Fiscalía difiere del de la Audiencia de Barcelona, ya que considera que los delitos de Buenaventura y Elízaga (delito societario de administración desleal y de tráfico de influencias) no están prescritos, según informaron este lunes fuentes de la Fiscalía de Barcelona.

CDC, CONDENADA COMO PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO

El saqueo del Palau de la Música ascendió a 23 millones de euros destinados al beneficio particular de los acusados y al pago de comisiones a CDC, y la investigación no puedo aclarar el paradero de 6 millones de esta cantidad global. De hecho, el partido fue condenado como partícipe a título lucrativo por esta cantidad.

Las condenas impuestas a los dos principales implicados lo fueron por delitos continuados de malversación y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público, delito continuado de tráfico y un delito de falsedad contable, delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Tanto a Millet como a Jordi Montull se les aplicaron las atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, y se les condena a abonar a las distintas entidades del Palau 23 millones de euros de manera conjunta y solidaria. Tras alcanzar los tres principales acusados un pacto con el fiscal las peticiones iniciales fueron rebajadas Gemma Montul.

EXTESORERO CONDENADO

En cuanto al extesorero de CDC Daniel Osàcar, fue condenado a 4 años y cinco meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable además de una multa de 3.796.555,40 euros. El fiscal pedía para él 8 años de prisión.

Además, CDC fue condenada por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas de Ferrovial a través del Palau a cambio de obra pública, y el tribunal acordó además el decomiso de esta cantidad en concepto de ganancias obtenidas al cometer un delito de tráfico de influencias.

También fueron condenados los exasesores fiscales del Palau: a Raimon Bergós a 2 años de prisión y una multa de 7.500 euros por un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular; a Santiago Llopart a 1 año y nueve meses de prisión y 2.700 euros por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, y a Edmundo Quintana a ocho meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública.

En cuanto a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, fueron absueltos de la acusación de delito societario de administración desleal y de tráfico de influencias, al haber prescrito los delitos que les atribuían. Para los dos, el fiscal pedía 5 años de prisión.

LAS BODAS DE LAS HIJAS

Entre los hechos probados, la Audiencia de Barcelona destacó que Millet también pagó a cargo del Palau las bodas sus hijas Clara y Laila, que se celebraron en la institución musical por un importe total de 164.269 euros.

Finalmente, también resultaron condenados tres exresponsables de las empresas New Letter, Mail Rent y Letter Graphic --Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén-- a 1 año y nueve meses de prisión cada uno, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, y a sendas multas de 2.700 euros; así como a los directivos de as empresas Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, e Hispart, Juan Manuel Parra, a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.