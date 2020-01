El Supremo no deliberará hasta el jueves el recurso de Junqueras contra la decisión de la JEC

Publicado 07/01/2020 17:28:53 CET

La Sala de lo Penal, que debe decidir cómo aplicar la sentencia del TJUE que reconoció su inmunidad, resolverá también a finales de esta semana

Los cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que integran la Sala que debe resolver sobre el recurso presentado por el líder de ERC en prisión, Oriol Junqueras, contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no otorgarle la credencial de eurodiputado deliberarán sobre este asunto el próximo día 9 han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Al haber solicitado la suspensión de este acuerdo de la JEC como medida cautelarísima -es decir, sin tener que pedir antes su opinión al resto de partes en este litigio- el alto tribunal tiene un máximo de 48 horas para dar una respuesta. La deliberación, aunque podría adelantarse, no se adoptará en todo caso hasta el jueves.

También será a finales de esta semana, según otras fuentes jurídicas consultadas, cuando se conozca la decisión que adopta respecto a Junqueras otra Sala del Supremo, esta vez la de lo Penal, que tiene que decidir cómo aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad como miembro de la eurocámara del exvicepresident de la Generalitat de Cataluña condenado por sedición.

En este caso, los siete magistrados que juzgaron a Junqueras y a otros once líderes independetistas tienen sobre la mesa dos peticiones muy diferentes. Por un lado la de la Fiscalía, que defiende que ya no cabe aplicar la inmunidad en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme que debe ser por ello inhabilitado para ejercer en la Eurocámara; y por otro la de la Abogacía del Estado, a favor de que pueda acudir a Bruselas a obtener su acta en tanto se solicita al Parlamento Europeo que se suspenda su inmunidad.

En todo caso lo esperado es que se conozca antes la decisión de la Sala Tercera del Supremo en relación con la medida cautelarísima solicitada por la defensa del líder independentista, que considera que si el acuerdo de la JEC del pasado viernes no queda en suspenso se provocarían a su representado "daños irreparables e irreversibles", puesto que podría ser sustituido en la Eurocámara por el siguiente miembro de la lista de ERC.

Este recurso de Junqueras lo estudiará la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, presidida por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata e integrada por Segundo Menéndez, Pablo Lucas, Celsa Pico y Pilar Teso. Se trata de los mismos magistrados que hace unos meses resolvieron sobre el contencioso que rodeó la exhumación de los restos de Franco del Valle de lo Caídos.

EL CASO DE TORRA PODRÍA SER RESUELTO TAMBIÉN EL JUEVES

La misma Sala espera que, tal y como ha anunciado, la defensa del actual president, Quim Torra, presente un recurso similar respecto a la decisión de la JEC que le declaró también el pasado viernes inelegible de forma sobrevenida en cumplimiento de la condena por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar los lazos amarillos de la sede de Generalitat en periodo electoral.

Es previsible que dicha resolución se comunique formalmente a Torra entre hoy y mañana y que, tal y como se ha anunciado, su defensa solicite también al Supremo la suspensión cautelar de la decisión de la JEC como medida "cautelarísima". En este caso, según las fuentes jurídicas consultadas, el recurso de Torra podría ser deliberado también el jueves día 9 por el alto tribunal.

Finalmente, el Supremo, en este caso uno de sus magistrados, el instructor de la causa del 'procés' independentista Pablo Llarena, tiene también previsto dar a conocer antes de que finalice esta semana su decisión sobre las euroórdenes que pesan contra otros dos procesados en esta causa, el expresident Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, huídos en Bélgica.

En este caso, la Abogacía del Estado ha solicitado ue suspenda las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ambos, que también resultaron electos como europarlamentarios, y que solicite "a la mayor brevedad" el suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante sus inmunidades.

La postura de la Abogacía es en parte contraria a la Fiscalía, que pide al juez instructor de la causa del 'procés' que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán y el exconsejero. El Ministerio Público también exigige al magistrado que pidiera la retirada de la inmunidad.