Tardá (ERC): "Habrá gobierno. No vamos a darle el gustazo a los que no ganaron las elecciones"

Publicado 14/02/2018 11:55:49 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha asegurado este miércoles que no hay que tener "ninguna duda de que habrá acuerdo entre las fuerzas independentistas" y se acabará formando gobierno en Cataluña. "Habrá gobierno. No vamos a darle el gustazo a aquellos que no ganaron las elecciones", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Tribunal Supremo, donde hoy declara la exdiputada Mireia Boya, Tardá ha indicado que "la ciudadanía catalana dio una mayoría al independentismo contra viento y marea, frente a todos los poderes fácticos y mediáticos, frente a todos los órganos constitucionales".

Y, por eso, ha dicho que "si el pueblo votó afirmativamente a este proyecto, los partidos son suficientemente responsables para que haya acuerdo y haya gobierno".

A la pregunta de por qué está costando tanto investir un presidente, el diputado republicano ha respondido que "todo es muy complicado" porque no están intentando construir "algo en un laboratorio", sino "a las puertas del Supremo". "Estamos construyendo una normalidad democrática en un escenario de absoluta anomalía", ha remarcado.

"¿Por qué razón no nos permiten construir un gobierno que exprese la voluntad manifestada en las urnas? Es una vergüenza que demócratas estén encarcelados", ha añadido el portavoz de ERC.

En este sentido, y tras recordar que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llevan más de 100 días en prisión, ha hecho un "llamamiento a todos los demócratas" para que se sientan "interpelados por esta situación, que no tiene parangón en ninguna democracia".

Tardá ha llamado al PSOE, a Podemos y a "todas las buenas personas que creen que, al margen de las ideologías, de las banderas, de los posicionamientos políticos y de los intereses legítimos de los partidos", ya no pueden permitirse "el lujo de que ocurra lo que está ocurriendo". "Hoy son los catalanes; mañana pueden ser ellos. Es momento de que la solidaridad se exprese", ha apuntado.