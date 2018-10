Teófila Martínez (PP) dice que para el PSOE "nunca ha sido buen momento" para afrontar la financiación local

Actualizado 22/09/2008 19:50:43 CET

CÁDIZ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cádiz y diputada nacional del PP por la provincia, Teófila Martínez, recordó hoy que el PSOE lleva gobernando en Andalucía 26 años y quiso "dejar muy claro" al secretario provincial del PSOE en Cádiz, Francisco González Cabaña, que para los socialistas "nunca ha sido el mejor momento para afrontar la cuestión de la financiación municipal".

En declaraciones a Europa Press, Martínez criticó que el socialista manifestara que "no es el mejor momento económico" para abordar la financiación local e insistió en que "tras 26 años gobernando en Andalucía con las competencias exclusivas en materia social y de vivienda, han tenido tiempo para solucionar este problema, porque son los ayuntamiento de todos los colores políticos, incluido el de Benalup, los que tienen que afrontar estos gastos con los recursos propios".

La dirigente del PP recordó que "cuando el gobierno de Aznar se mejoró la financiación local con más aportaciones a las diputaciones, de las cual González Cabaña preside una, y a los ayuntamientos se les aumentó y se le transfirió recursos".

Martínez manifestó que "porque un socialista mienta, las cosas no son verdad", por lo que aseveró que para afrontar la financiación local "este es el momento", ya que "los ayuntamientos llevan mucho tiempo buscando esa solución al problema de la financiación local".

En este sentido, recordó que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, "prometió en el año 1995 a la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) solucionar este problema y estamos en el 2008, por lo que han pasado 13 años y nunca ha sido el momento del señor Chaves".

La dirigente del PP preguntó "qué haría Chaves si los ayuntamientos de Andalucía dejaran de pagar la atención a domicilio a las personas que no tiene residencia y que no tienen recursos económicos, o qué haría si Chaves tuviera en la calle a las familias que van a los ayuntamientos para que les paguen el alquiler porque no tienen renta o pensiones bajas".

Finalmente, en referencia a González Cabaña manifestó que "Benalup seguro que no lo nota, porque como es de los pocos ayuntamientos de la provincia que recibe todo lo que tiene que recibir de la Diputación y de la Junta, seguramente no le importan absolutamente nada".