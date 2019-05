Tezanos cree que en el 26M el escenario será similar al 28A: "El PSOE no ha llegado a su techo"

Publicado 30/04/2019 11:22:00 CET

Augura que Vox tendrá menos apoyos en las elecciones europeas

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha anticipado sus previsiones para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, apuntando que el escenario político será similar al de las generales.

"El PSOE no ha llegado a su techo y se está recuperando", ha señalado Tezanos en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, aunque a su juicio, el escenario depende de cómo se comporten el resto de partidos.

En este sentido, Tezanos ha dicho que en los próximos comicios, el mapa de España "será parecido al de las generales", con una mayoría del PSOE, aunque "distinto", porque, ha explicado, influirá el "sentido del voto útil". Igualmente, ha señalado la importancia del perfil de los candidatos en los comicios de mayo.

"Quizás tenga más sentido la enorme influencia que ejercen los candidatos en los habitantes de los municipios", ha argumentado el sociólogo.

AUGURA MENOS APOYO A VOX EN LAS EUROPEAS

Preguntado qué resultado puede obtener Vox en las elecciones europeas, donde hay una circunscripción única, el presidente del CIS ha augurado que Vox tendrá menos apoyos en las elecciones europeas. "Vox jugaba con la carta de que en Europa los partidos de la ultraderecha estaban barriendo, pero en España no es así", ha explicado sobre el resultado obtenido por Vox este domingo.

Tezanos ha considerado que en las elecciones generales se ha dado "una lección de prudencia" al demostrar que en nuestro país Vox ha tenido menos apoyo que otros partidos similares en Europa.

DEFIENDE LA OBJETIVIDAD DEL CIS

Por otro lado, ha defendido la objetividad de las encuestas del CIS, al tiempo que ha criticado a los partidos políticos por descalificar los sondeos cuando no les gustan los resultados. "Cuando los grupos políticos tienen un mensajero que no les gusta tienden a descalificarlo", ha señalado Tezanos. "Todos tenemos orientaciones políticas, pero no tienen que influir en nuestro comportamiento", ha añadido.

Si bien, el sociólogo ha defendido la objetividad del CIS y ha manifestado que desde muy joven estaba afiliado a un partido político, pero ha defendido que siempre ha hecho los estudios "con objetividad", también cuando le ha ido "muy mal" al PSOE. "He hecho estudios que daban malas cifras porque era así", ha explicado.

Con todo, ha reprochado el comportamiento "de mucha acritud" de los políticos en las campañas, explicando que "a la gente no le gustan esas confrontaciones y esa imagen crispada no es buena". "Tenemos que hacer un esfuerzo en España por dar otra vía política", ha señalado.