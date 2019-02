Tezanos estima que solo en torno al 52% tiene decidido el voto mientras que se espera una participación del 70%

Publicado 22/02/2019 11:33:18 CET

Apunta que lo ocurrido en Andalucía provocará una reacción en los sectores "más templados" de la izquierda

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas(CIS), José Félix Tezanos, ha opinado este viernes que, posiblemente, solo alrededor del 52% tiene decidido el voto, mientras que se estima una participación en torno al 70%.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Tezanos ha reiterado que el "panorama está muy abierto" de cara a las elecciones del 28 de abril, ya que, ha afirmado, habrá una importante franja de la población de que decida su voto en el "último momento". "Todo va a estar en el filo de la navaja", ha asegurado.

"Tenemos que interpretar las encuestas con bastante cautela", ha recordado, apuntando que, según sus datos, si tan solo el 52% tendrá decidido su voto significa que un 20% "no sabe en este momento qué va a votar".

SE MOVILIZARÁN LOS SECTORES TEMPLADOS DE LA IZQUIERDA

Igualmente, ha indicado que el resultado electoral en Andalucía el pasado diciembre es "bastante inédito" y, probablemente, "provocará una reacción en los sectores más templados de la izquierda" de cara a los comicios generales del 28 de abril.

"La opinión pública todavía no ha digerido lo que está pasando en Andalucía", ha señalado, para agregar que hay que tener en cuenta la alta abstención que se registró en las elecciones andaluzas.

Así, el presidente del CIS ha subrayado que esa abstención ha afectado fundamentalmente al votante del PSOE y de izquierdas, mientras se producía un auge de la "extrema derecha".

El que también fuera dirigente orgánico del PSOE ha apuntado a la importancia del comportamiento que haya en los sectores más "moderados" y "extrañados" con los efectos en Andalucía, señalando que en un panorama "tan crispado" se ha levantado un "miedo a la regresión".

NO HA PODIDO DEFENDERSE DE "LOS INSULTOS" EN EL CONGRESO

Asimismo, sobre las críticas que han generado las encuestas demoscópicas del CIS, Tezanos ha respondido que ha habido partidos, en referencia a Ciudadanos y PP, que se han mostrado "más que críticos" con ellas y han tomado actitudes "insultantes".

"Yo he pedido comparecencia en el Congreso y no me han dejado", ha protestado tras subrayar que un diputado, en cinco minutos de intervención, le dedicó 27 insultos.

En este sentido, Tezanos ha apuntado a una campaña personal contra él para rebajar la credibilidad de las encuestas del CIS, apuntando a que los partidos de la oposición usan encuestas de entidades privadas que le son favorables.