Tomás Gómez reclama más información y transparencia sobre la posible inversión china en Campamento (Madrid)

Actualizado 26/01/2015 14:52:12 CET

MÓSTOLES, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSM y candidato a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha reclamado este lunes más información y una mayor transparencia al Gobierno regional sobre la posible inversión china en Campamento.

"Tenemos ganas de que el proyecto sea bueno para la región, y nuestro interés es apoyarlo porque se necesitan inversiones. Ahora todo depende de este opaco y oscuro Gobierno autonómico de si, por una vez, hacen las cosas bien y ponen sobre la mesa todos los extremos del proyecto", ha puntualizado.

Tomás Gómez ha hecho estas declaraciones durante la visita al municipio de Móstoles, donde se ha comprometido a la construcción del centro de salud del PAU-4 y a solventar las "deficiencias sanitarias", en caso de que el PSOE se haga con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además, ha explicado que si existiese algún elemento dentro del proyecto propuesto por el grupo chino Wanda que no beneficiase al conjunto de la Comunidad de Madrid el PSOE intentaría que se modificase. "Y si hubiese algo que entendiéramos que es malo y no se modifica, pues entonces no podremos estar a favor del proyecto", ha aseverado.

Por otro lado, se ha mostrado preocupado por la "poca eficiencia" del Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en la negociación de inversiones, "porque nos tienen acostumbrados al fracaso", ha concluido.